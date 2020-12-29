Как правильно вывести из мяса все химикаты

Сегодня очень трудно найти мясо, которое получили от животного, не кормленного разной «химией»: это и гормоны, и антибиотики и масса других вредных для здоровья человека веществ. Даже в том корме, которым кормят животных, уже присутствуют разные добавки, нейтральные для свиньи или коровы, но вредные для человека.

Конечно, у тех, у кого домашнее хозяйство, домашний скот более чистый, но он также получает с кормами разные добавки. Но все равно, он больше питается обычной, нормальной пищей. И везет тем, у кого есть родственники к деревне, которые могут порадовать свежим окороком или салом, домашней птицей и кроликами.

Тем, у кого такой возможности нет, конечно, покупают все на рынке и в магазинах.

Чтобы вывести из мяса токсины, ничего сверхсложного не потребуется: берем литр воды и 40 г обычной соли. Хорошо мешаем, чтобы соль растворилась в холодной воде и заливаем мясо, нарезанное кусками. Оставляем на 1 час.

Промываем чистой водой мясо и опять заливаем свежим раствором соли. Оставляем на 1 час.

Промываем мясо, заливаем чистой водой, ставим на плиту и доводим до кипения. Варим 1 минуту и вынимаем из воды. Воду выливаем, кастрюлю хорошо моем, мясо также промываем.

Теперь можно делать с ним все, что хотите – далее варить или запекать.

Вот такой простой способ сделать мясо чище от разных токсичных и вредных веществ.