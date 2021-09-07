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Чашушули. Оригинальное блюдо грузинской кухни

Чашушули представляет собой тушёное мясо в томатном соусе, очень вкусное и ароматное.

Чашушули: ингредиенты

Чашушули

  1. Говядина — 700 гр. (семьсот грамм)
  2. Томатный сок — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  3. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  4. Лук — 3 шт. (три штуки)
  5. Кориандр — щепотка
  6. Уцхо-сунели
  7. Чеснок — 1 г. (одна головка)
  8. Кинза — пучок
  9. Паприка
  10. Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  • Лук очистите и нарежьте пёрышками, переложите в глубокую миску и присыпьте паприкой, тщательно перемешайте, немного придавливая руками.
  • Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте к луку, перемешайте, дайте настояться 30-40 минут.
  • Сладкие помидоры очистите от кожуры, мясо с луком выложите на сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1 час.
  • Нарежьте кубиками очищенные помидоры, добавьте к мясу, выложите тужа томатный сок и перемешайте, накройте крышкой и томите 1 час. Затем добавьте специи, соль и перец.
  • Зелень и чеснок измельчите, добавьте подготовленные продукты, перемешайте и подавайте к столу.

Чашушули очень вкусное и невероятно ароматное блюдо

Чашушули. Оригинальное блюдо грузинской кухни 2

Приятного аппетита!

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