Чашушули. Оригинальное блюдо грузинской кухни

Чашушули представляет собой тушёное мясо в томатном соусе, очень вкусное и ароматное.
Чашушули: ингредиенты
- Говядина — 700 гр. (семьсот грамм)
- Томатный сок — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Лук — 3 шт. (три штуки)
- Кориандр — щепотка
- Уцхо-сунели
- Чеснок — 1 г. (одна головка)
- Кинза — пучок
- Паприка
- Соль, перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Лук очистите и нарежьте пёрышками, переложите в глубокую миску и присыпьте паприкой, тщательно перемешайте, немного придавливая руками.
- Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте к луку, перемешайте, дайте настояться 30-40 минут.
- Сладкие помидоры очистите от кожуры, мясо с луком выложите на сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1 час.
- Нарежьте кубиками очищенные помидоры, добавьте к мясу, выложите тужа томатный сок и перемешайте, накройте крышкой и томите 1 час. Затем добавьте специи, соль и перец.
- Зелень и чеснок измельчите, добавьте подготовленные продукты, перемешайте и подавайте к столу.
Чашушули очень вкусное и невероятно ароматное блюдо
Приятного аппетита!
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