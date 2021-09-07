Чашушули. Оригинальное блюдо грузинской кухни

Чашушули представляет собой тушёное мясо в томатном соусе, очень вкусное и ароматное.

Чашушули: ингредиенты

Говядина — 700 гр. (семьсот грамм) Томатный сок — 500 мл. (пятьсот миллилитров) Помидоры — 1 кг. (один килограмм) Лук — 3 шт. (три штуки) Кориандр — щепотка Уцхо-сунели Чеснок — 1 г. (одна головка) Кинза — пучок Паприка Соль, перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Лук очистите и нарежьте пёрышками, переложите в глубокую миску и присыпьте паприкой, тщательно перемешайте, немного придавливая руками.

Мясо нарежьте небольшими кусочками и добавьте к луку, перемешайте, дайте настояться 30-40 минут.

Сладкие помидоры очистите от кожуры, мясо с луком выложите на сковороду, накройте крышкой и тушите на медленном огне 1 час.

Нарежьте кубиками очищенные помидоры, добавьте к мясу, выложите тужа томатный сок и перемешайте, накройте крышкой и томите 1 час. Затем добавьте специи, соль и перец.

Зелень и чеснок измельчите, добавьте подготовленные продукты, перемешайте и подавайте к столу.

Чашушули очень вкусное и невероятно ароматное блюдо

Приятного аппетита!