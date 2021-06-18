Намазка из сардины: обалденно вкусная закуска за 5 минут

Намазка из сардины! Вкусная закуска – намазка на хлеб из сардин готовится буквально за 5 минут. Такая намазка замечательно подойдет для перекуса и готовить ее легко и просто.
Намазка из сардины: ингредиенты
- двести тридцать граммов сардин в масле
- сто граммов плавленого сыра
- три яйца
- одна маленькая головка лука
- две столовые ложки майонеза
- перец
Намазка из сардины: приготовление
- Луковицу почистить и измельчить в маленьком блендере.
- Измельченный лук переложить в отдельную тарелочку.
- Яйца поместить в маленькую кастрюлю, залить холодной подсоленной водой и поставить на огонь.
- Сварить яйца вкрутую.
- Сваренные яйца отложить, чтобы немного остыли.
- Почистить яйца порезать небольшими кусочками и отправить в блендер.
- Сто граммовый кусочек сливочного масла отправить к яйцам.
- Плавленый сыр порезать на кусочки и добавить в чашу для блендера.
- Взять сардины в масле и из рыбы предварительно удалить косточки.
- Доложить сардины к остальным ингредиентам.
- Добавить измельченный лук, майонез, черный молотый перец.
- Все хорошо измельчить блендером в течение одной минуты.
Через 1 минуту наша намазка на хлеб из сардин будет готова. Обалденно вкусная и сытная получается закуска. Готовится буквально за 5 минут.
Переложите ее в красивую пиалу и подайте на стол. Подайте вместе с ней хлебцы, лавашики, ломтики белого и черного хлеба, тортильи.
Смажьте все намазкой и кушайте с удовольствием!
Намазка из сардины: готов
Приятного аппетита!
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