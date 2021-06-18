Намазка из сардины: обалденно вкусная закуска за 5 минут

Намазка из сардины! Вкусная закуска – намазка на хлеб из сардин готовится буквально за 5 минут. Такая намазка замечательно подойдет для перекуса и готовить ее легко и просто.

Намазка из сардины: ингредиенты

двести тридцать граммов сардин в масле

сто граммов плавленого сыра

три яйца

одна маленькая головка лука

две столовые ложки майонеза

перец

Намазка из сардины: приготовление

Луковицу почистить и измельчить в маленьком блендере.

Измельченный лук переложить в отдельную тарелочку.

Яйца поместить в маленькую кастрюлю, залить холодной подсоленной водой и поставить на огонь.

Сварить яйца вкрутую.

Сваренные яйца отложить, чтобы немного остыли.

Почистить яйца порезать небольшими кусочками и отправить в блендер.

Сто граммовый кусочек сливочного масла отправить к яйцам.

Плавленый сыр порезать на кусочки и добавить в чашу для блендера.

Взять сардины в масле и из рыбы предварительно удалить косточки.

Доложить сардины к остальным ингредиентам.

Добавить измельченный лук, майонез, черный молотый перец.

Все хорошо измельчить блендером в течение одной минуты.

Через 1 минуту наша намазка на хлеб из сардин будет готова. Обалденно вкусная и сытная получается закуска. Готовится буквально за 5 минут.

Переложите ее в красивую пиалу и подайте на стол. Подайте вместе с ней хлебцы, лавашики, ломтики белого и черного хлеба, тортильи.

Смажьте все намазкой и кушайте с удовольствием!

Намазка из сардины: готов

Приятного аппетита!