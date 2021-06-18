Намазка из сардины: обалденно вкусная закуска за 5 минут

Намазка из сардины! Вкусная закуска – намазка на хлеб из сардин готовится буквально за 5 минут. Такая намазка замечательно подойдет для перекуса и готовить ее легко и просто.

Намазка из сардины: ингредиенты

  • двести тридцать граммов сардин в масле

Намазка из сардины

  • сто граммов плавленого сыра
  • три яйца
  • одна маленькая головка лука
  • две столовые ложки майонеза
  • перец

Намазка из сардины: приготовление

  • Луковицу почистить и измельчить в маленьком блендере.

Намазка из сардины

  • Измельченный лук переложить в отдельную тарелочку.
  • Яйца поместить в маленькую кастрюлю, залить холодной подсоленной водой и поставить на огонь.
  • Сварить яйца вкрутую.
  • Сваренные яйца отложить, чтобы немного остыли.
  • Почистить яйца порезать небольшими кусочками и отправить в блендер.
  • Сто граммовый кусочек сливочного масла отправить к яйцам.
  • Плавленый сыр порезать на кусочки и добавить в чашу для блендера.
  • Взять сардины в масле и из рыбы предварительно удалить косточки.
  • Доложить сардины к остальным ингредиентам.

Намазка из сардины

  • Добавить измельченный лук, майонез, черный молотый перец.
  • Все хорошо измельчить блендером в течение одной минуты.

Через 1 минуту наша намазка на хлеб из сардин будет готова. Обалденно вкусная и сытная получается закуска. Готовится буквально за 5 минут.

Намазка из сардины

Переложите ее в красивую пиалу и подайте на стол. Подайте вместе с ней хлебцы, лавашики, ломтики белого и черного хлеба, тортильи.

Смажьте все намазкой и кушайте с удовольствием!

Намазка из сардины: готов

Приятного аппетита!

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