Печенье тает во рту, а рецепт бюджетный и нет сливочного масла

Этот бюджетный рецепт попался мне на глаза случайно и я просто на свой страх и риск его решила попробовать. По большому счету, на удачный результат не рассчитывала, т.к. были подобные опыты с рецептами и ничего хорошего не получалось.

Теперь это один из моих любимых рецептов мягкого и рассыпчатого печенья.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 100 г;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

масло растительное, 100 мл;

мука, 100 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

крахмал, 50 г;

начинка любая.

Процесс приготовления

Перебиваем яйцо венчиком и частями вводим сахар и соль, взбиваем немного до растворения сахара.

Добавляем рафинированное растительное масло и перемешиваем.

Просеиваем муку, соединяем с крахмалом и разрыхлителем.

Всыпаем сухую смесь в основу и вымешиваем массу. Тесто должно быть мягким и эластичным.

Стол присыпаем мукой или используем силиконовый коврик, раскатываем тесто в пласт с толщиной около 5 мм.

Вырезаем формой кружочки.

В качестве начинки я взяла мак, смешанный с кусочками кураги и изюмом. Вы можете взять что-то другое, подходит и густое варенье. Еще я яблоки тру на терке, смешиваю с сахаром и «тушу» в микроволновке около 5 минут при максимальной мощности. Такая начинки тоже очень вкусная.

Выкладываем начинку в середину. Защипываем края в середине и получается конвертик.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

Выпекаем при 180 градусах (духовку разогреваем заранее) около 15 минут до румяности.

Печенье остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Если делаете с яблочной начинкой, тогда пудру можно смешать с корицей.