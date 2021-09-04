Медовик для ленивых. Даже тесто не нужно раскатывать

Медовик для ленивых очень легко готовится, Вам не понадобится тратить время на раскатку теста.
Медовик для ленивых: ингредиенты
- Мука – 2 ст. (два стакана)
- Сметана – 200 г. (двести грамм)
- Маргарин – 100 г. (сто грамм)
- Взбитые сливки – 400 г. (четыреста грамм)
- Мёд – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сахар – 3мст. Л. (три столовых ложки)
Рецепт приготовления:
- В кастрюлю положите 1 стакан сахара, мёд, маргарин, соду и постоянно помешивая варите 10 минут на медленном огне до коричневого цвета.
- Затем снимите с огня, добавьте сметану, размешайте и вбейте яйца.
- Всё взбейте и введите муку. Перемешайте до однородной массы.
- Тесто вылейте на застеленный пергаментом лист.
- Выпекайте примерно 15 минут при температуре 200 градусов.
- Остудите корж и разрежьте пополам вдоль по всей поверхности. Получается 4 коржа.
- Коржи сложите друг на друга и ровно обрежьте край. Из обрезков сделайте крошку.
- Коржи и края промажьте взбитыми сливками с сахаром. Сверху присыпьте крошкой.
Медовик для ленивых — быстро и вкусно
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии