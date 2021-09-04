Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Медовик для ленивых. Даже тесто не нужно раскатывать

Медовик для ленивых очень легко готовится, Вам не понадобится тратить время на раскатку теста.

Медовик для ленивых: ингредиенты

Медовик для ленивых

  1. Мука – 2 ст. (два стакана)
  2. Сметана – 200 г. (двести грамм)
  3. Маргарин – 100 г. (сто грамм)
  4. Взбитые сливки – 400 г. (четыреста грамм)
  5. Мёд – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  7. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  8. Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Сахар – 3мст. Л. (три столовых ложки)

Рецепт приготовления:

  • В кастрюлю положите 1 стакан сахара, мёд, маргарин, соду и постоянно помешивая варите 10 минут на медленном огне до коричневого цвета.
  • Затем снимите с огня, добавьте сметану, размешайте и вбейте яйца.
  • Всё взбейте и введите муку. Перемешайте до однородной массы.
  • Тесто вылейте на застеленный пергаментом лист.
  • Выпекайте примерно 15 минут при температуре 200 градусов.
  • Остудите корж и разрежьте пополам вдоль по всей поверхности. Получается 4 коржа.
  • Коржи сложите друг на друга и ровно обрежьте край. Из обрезков сделайте крошку.
  • Коржи и края промажьте взбитыми сливками с сахаром. Сверху присыпьте крошкой.

Медовик для ленивых — быстро и вкусно

Медовик для ленивых. Даже тесто не нужно раскатывать 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх