Медовик для ленивых. Даже тесто не нужно раскатывать

Медовик для ленивых очень легко готовится, Вам не понадобится тратить время на раскатку теста.

Медовик для ленивых: ингредиенты

Мука – 2 ст. (два стакана) Сметана – 200 г. (двести грамм) Маргарин – 100 г. (сто грамм) Взбитые сливки – 400 г. (четыреста грамм) Мёд – 2 ст. л. (две столовые ложки) Сахар – 1 ст. (один стакан) Яйца – 2 шт. (две штуки) Сода – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Сахар – 3мст. Л. (три столовых ложки)

Рецепт приготовления:

В кастрюлю положите 1 стакан сахара, мёд, маргарин, соду и постоянно помешивая варите 10 минут на медленном огне до коричневого цвета.

Затем снимите с огня, добавьте сметану, размешайте и вбейте яйца.

Всё взбейте и введите муку. Перемешайте до однородной массы.

Тесто вылейте на застеленный пергаментом лист.

Выпекайте примерно 15 минут при температуре 200 градусов.

Остудите корж и разрежьте пополам вдоль по всей поверхности. Получается 4 коржа.

Коржи сложите друг на друга и ровно обрежьте край. Из обрезков сделайте крошку.

Коржи и края промажьте взбитыми сливками с сахаром. Сверху присыпьте крошкой.

Медовик для ленивых — быстро и вкусно

Пеките на здоровье!