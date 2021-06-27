Эклеры на растительном масле. Лакомство с нежнейшим кремом понравится всем

Эклеры на растительном масле — очень нежный и воздушный десерт, который разбавит Ваше семейное чаепитие.
Эклеры на растительном масле: ингредиенты
Тесто:
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
- Яйца — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
- По щепотке соли и ванилина
Крем:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Крахмал — 7 ст. л (семь столовых ложек)
- Творожный сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Белый шоколад — 200 гр. (двести грамм)
- Ванилин — 12 гр. (двенадцать грамм)
Пошаговое приготовление:
- Влейте в кастрюлю воду и масло, добавьте соль и поставьте на огонь, пока не закипит.
- Всыпьте муку и быстро перемешайте. Необходимо довести до плотной однородной массы, снимите с огня и оставьте на 5-7 минут.
- Перемешивая миксером добавляйте по одному яйца.
- Тесто переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и осадите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- В разогретой до 220 градусов духовке выпекайте эклеры в течение 10 минут, затем температуру уменьшите и выпекайте ещё 15 минут.
- Приготовьте крем: молоко, сахарный песок, крахмал и яйца выложите в кастрюлю и перемешивая венчиком венчиком, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте.
- Затем нарежьте мелко шоколад и переложите в крем. После того, как крем остынет, добавьте творожный сыр и взбейте до однородности.
- Наполните эклеры кремом.
Эклеры на растительном масле получаются нежными и вкусными.
Пеките на здоровье!
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