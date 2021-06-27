Скатерть-Самобранка

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Эклеры на растительном масле. Лакомство с нежнейшим кремом понравится всем

Эклеры на растительном масле — очень нежный и воздушный десерт, который разбавит Ваше семейное чаепитие.

Эклеры на растительном масле: ингредиенты

Эклеры на растительном масле

Тесто:

  1. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  3. Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
  4. Яйца — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
  5. По щепотке соли и ванилина

Крем:

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Крахмал — 7 ст. л (семь столовых ложек)
  5. Творожный сыр — 200 гр. (двести грамм)
  6. Белый шоколад — 200 гр. (двести грамм)
  7. Ванилин — 12 гр. (двенадцать грамм)

Пошаговое приготовление:

  • Влейте в кастрюлю воду и масло, добавьте соль и поставьте на огонь, пока не закипит.
  • Всыпьте муку и быстро перемешайте. Необходимо довести до плотной однородной массы, снимите с огня и оставьте на 5-7 минут.
  • Перемешивая миксером добавляйте по одному яйца.
  • Тесто переложите в кондитерский мешок с фигурной насадкой и осадите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • В разогретой до 220 градусов духовке выпекайте эклеры в течение 10 минут, затем температуру уменьшите и выпекайте ещё 15 минут.
  • Приготовьте крем: молоко, сахарный песок, крахмал и яйца выложите в кастрюлю и перемешивая венчиком  венчиком, доведите до кипения.
    Снимите с огня и добавьте ванилин. Тщательно перемешайте.
  • Затем нарежьте мелко шоколад и переложите в крем. После того, как крем остынет, добавьте творожный сыр и взбейте до однородности.
  • Наполните эклеры кремом.

Эклеры на растительном масле получаются нежными и вкусными.

Эклеры на растительном масле. Лакомство с нежнейшим кремом понравится всем 2

Пеките на здоровье!

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