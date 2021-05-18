Торт Молочная девочка. Вкуснейшее лакомство, которое легко приготовить

Торт Молочная девочка очарует Вас своим нежным вкусом. Этот вкуснейший торт очень легко приготовить, он обязательно станет одним из ваших любимых десертов.
Торт Молочная девочка: ингредиенты
Тесто:
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Молоко сгущённое — 1б. (одна банка)
- Мука — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Разрыхлитель — 10 гр. (десять грамм)
Крем:
- Сахарная пудра — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сливки 33% — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
Глазурь:
- Кипячёная вода- 1,5 — 2 ч. л (полторы — две чайные ложки)
- Сахарная пудра — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Сгущённое молоко влейте в миску, добавьте к нему два яйца и перемешайте миксером.
- К тесту добавьте 160 гр. муки с 10 гр. разрыхлителя и перемешайте.
- Готовое тесто разделите на две части. противень духовки застелите бумагой для выпечки, половину теста распределите по противню.
- Поставьте тесто выпекаться на 7-8 минут при 200 градусах.
- Готовый корж выложите на полотенце и удалите бумагу.
- Аналогичным образом поступите со второй половиной теста.
- Приготовьте крем: 500 грамм охлаждённых сливок взбейте с двумя столовыми ложками сахарной пудры до стойких пиков, будьте осторожны, чтобы не перебить крем.
- Смажьте коржи кремом, уложите друг на друга, торт обмажьте кремом со всех сторон.
- По желанию можете украсить торт крошкой или ещё чем-нибудь на Ваше усмотрение.
- Можете приготовить глазурь из сахарной пудры и кипячёной воды и полить ей торт.
Торт Молочная девочка понравится всем.
Приятного чаепития!
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