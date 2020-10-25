Скатерть-Самобранка

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Хитрость, благодаря которой, масло во время жарки не брызгает во все стороны

Не всегда нам удается купить качественное растительное масло. Мало того что большая его часть – это нефтепродукт, в котором нет ничего натурального, так еще и бывает разбавленным водой, которое начинает брызгать во все стороны, стоит только маслу нагреться на сковороде.

Конечно, мало приятного потом после готовки пищи, стоять и отмывать плиту, плитку на стене и рабочую поверхность.

Даже в том случае, если у вас качественное масло, вы сами можете капнуть в него воду или попадает жидкость с продуктов и оно начинает стрелять. Вот и стоим, ждем, когда капли перестанут разлетаться во все стороны.

Хитрость, благодаря которой, масло во время жарки не брызгает во все стороны

Я использую очень простой и старый способ – просто беру  щепотку соли и сою масло. Благодаря этому приему, масло не будет стрелять по всем сторонам, даже в том случае, если вы будете жарить беляши, пирожки с текущей начинкой.

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