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Пирог на скорую руку, с любыми ягодами или фруктами. Актуальная выпечка с ягодами и фруктами в летний период

Нежное тесто с ягодками, получается очень пышным и воздушным, мягким. Такой пирог готовится довольно быстро и просто, а результат будет впечатляющий. Рецепт люблю за скорость, выручает, когда на пороге стоят гости, а в холодильнике есть свежие ягоды или фрукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • растительное масло рафинированное, 100 г;
  • яйца, 3 шт;
  • сметана, 100 г;
  • сахар, 200 г;
  • соль щепотка;
  • ванилин;
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • мука, 250 г;
  • вишни, 250 г.

Процесс приготовления

Ягоды промываем, убираем косточки и оставляем стекать, потом смешиваем с ложкой крахмала.

Масло растительное с яйцом взбиваем погружным блендером до густой массы.

Совет: такой прием помогает сделать тесто очень пышным и воздушным. Но можно взбить яйца с сахаром и растительное масло добавить потом вместе со сметаной.

Остальные яйца (2 шт) смешиваем с солью, сахаром и взбиваем до растворения сахара и пышности.

Смешиваем обе массы, добавляем сметану любой жирности и взбиваем до однородности миксером.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в тесто и лопаткой вымешиваем. Тесто получается средней густоты.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто, выкладываем вишню и заливаем остальным тестом.

Совет: разъемную форму дно застилаем пергаментом, а бока смазываем кусочком сливочного масла.

Выпекаем при 180 градусах около 45 минут.

Пирог получается очень пышным и воздушным, ароматным.

Пирог на скорую руку, с любыми ягодами или фруктами. Актуальная выпечка с ягодами и фруктами в летний период

Охлажденный можно посыпать сахарной пудрой или разрезать на 2 коржа, смазать сметанным кремом и сделать небольшой тортик.

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