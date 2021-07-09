Пирог на скорую руку, с любыми ягодами или фруктами. Актуальная выпечка с ягодами и фруктами в летний период

Нежное тесто с ягодками, получается очень пышным и воздушным, мягким. Такой пирог готовится довольно быстро и просто, а результат будет впечатляющий. Рецепт люблю за скорость, выручает, когда на пороге стоят гости, а в холодильнике есть свежие ягоды или фрукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

растительное масло рафинированное, 100 г;

яйца, 3 шт;

сметана, 100 г;

сахар, 200 г;

соль щепотка;

ванилин;

разрыхлитель, 1 пакетик;

мука, 250 г;

вишни, 250 г.

Процесс приготовления

Ягоды промываем, убираем косточки и оставляем стекать, потом смешиваем с ложкой крахмала.

Масло растительное с яйцом взбиваем погружным блендером до густой массы.

Совет: такой прием помогает сделать тесто очень пышным и воздушным. Но можно взбить яйца с сахаром и растительное масло добавить потом вместе со сметаной.

Остальные яйца (2 шт) смешиваем с солью, сахаром и взбиваем до растворения сахара и пышности.

Смешиваем обе массы, добавляем сметану любой жирности и взбиваем до однородности миксером.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в тесто и лопаткой вымешиваем. Тесто получается средней густоты.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто, выкладываем вишню и заливаем остальным тестом.

Совет: разъемную форму дно застилаем пергаментом, а бока смазываем кусочком сливочного масла.

Выпекаем при 180 градусах около 45 минут.

Пирог получается очень пышным и воздушным, ароматным.

Охлажденный можно посыпать сахарной пудрой или разрезать на 2 коржа, смазать сметанным кремом и сделать небольшой тортик.