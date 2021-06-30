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Мясные шарики с цветной капустой и соусом. Сытный ужин на скорую руку

Мясные шарики с цветной капустой и соусом — быстрый и вкусный ужин для всей семьи.

Мясные шарики с цветной капустой и соусом: ингредиенты

Мясные шарики с цветной капустой и соусом

  1. Фарш говяжий — 800 гр. (восемьсот грамм)
  2. Цветная капуста — 1 к. (один кочан)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Бекон в ломтиках — 300 гр. (триста грамм)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Орегано — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Паприка — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  11. Петрушка свежая
  12. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Соус:

  1. Сыр — 200 гр. (двести грамм)
  2. Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитров)
  3. Перец
  4. Мускатный орех
  5. Соль

Рецепт приготовления:

  • Цветную капусту отварите в подсоленной воде около 5 минут.
  • Выньте у капусты кочерыжку, она Вам понадобится для соуса. Соцветия нарежьте на крупные куски , по количеству мясных шариков.
  • Смешайте фарш с измельчённым луком и чесноком, приправьте паприкой, солью, перцем и орегано, добавьте яйца и горчицу. Тщательно всё перемешайте.
  • Из мяса сформируйте шарики: берите примерно две столовые ложки фарша. формируйте из них небольшую лепёшку, выложите в неё небольшой кусочек цветной капусты. Капусту аккуратно заверните в фарш и сформируйте шарик.
  • Каждый шарик оберните ломтиком бекона и  обжарьте на сковороде.
  • Затем возьмите кочерыжку от цветной капусты, нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с солью, перцем и мускатным орехом и разомните в однородное жидкое пюре.
  • Соус выложите на сковороду с мясными шариками и оставьте тушиться под крышкой примерно 5 минут.  Готовое блюдо можете украсить свежей зеленью.

Мясные шарики с цветной капустой и соусом — сытное и вкусное блюдо.

Мясные шарики с цветной капустой и соусом. Сытный ужин на скорую руку 2

Готовьте на здоровье!

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