Мясные шарики с цветной капустой и соусом. Сытный ужин на скорую руку

Мясные шарики с цветной капустой и соусом — быстрый и вкусный ужин для всей семьи.
Мясные шарики с цветной капустой и соусом: ингредиенты
- Фарш говяжий — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Цветная капуста — 1 к. (один кочан)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Бекон в ломтиках — 300 гр. (триста грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Горчица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Орегано — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Паприка — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Петрушка свежая
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Соус:
- Сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко — 400 мл. (четыреста миллилитров)
- Перец
- Мускатный орех
- Соль
Рецепт приготовления:
- Цветную капусту отварите в подсоленной воде около 5 минут.
- Выньте у капусты кочерыжку, она Вам понадобится для соуса. Соцветия нарежьте на крупные куски , по количеству мясных шариков.
- Смешайте фарш с измельчённым луком и чесноком, приправьте паприкой, солью, перцем и орегано, добавьте яйца и горчицу. Тщательно всё перемешайте.
- Из мяса сформируйте шарики: берите примерно две столовые ложки фарша. формируйте из них небольшую лепёшку, выложите в неё небольшой кусочек цветной капусты. Капусту аккуратно заверните в фарш и сформируйте шарик.
- Каждый шарик оберните ломтиком бекона и обжарьте на сковороде.
- Затем возьмите кочерыжку от цветной капусты, нарежьте на мелкие кусочки, смешайте с солью, перцем и мускатным орехом и разомните в однородное жидкое пюре.
- Соус выложите на сковороду с мясными шариками и оставьте тушиться под крышкой примерно 5 минут. Готовое блюдо можете украсить свежей зеленью.
Мясные шарики с цветной капустой и соусом — сытное и вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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