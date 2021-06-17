Домашние консервы из скумбрии. Нежная рыбка, что во рту тают даже косточки

Домашние консервы из скумбрии получаются настолько нежной, что просто растает у Вас во рту.
Домашние консервы из скумбрии: ингредиенты
- Скумбрия крупная — 2 шт. (две штуки)
- Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
- Масло растительное — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
- Перец чёрный — 7 г. (семь горошин)
- Кориандр — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Скумбрию обработайте и нарежьте на порционные куски. Выложите куски в кастрюлю, добавьте туда душистый перец и чёрный перец, лавровый лист, кориандр, соль, сахар и лавровый лист.
- Затем добавьте растительное масло и воду, доведите до кипения и томите 2,5 часа После этого снимите с плиты и дайте полностью остыть, после чего можете пробовать.
Домашние консервы из скумбрии — очень вкусно и сытно.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии