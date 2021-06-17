Домашние консервы из скумбрии. Нежная рыбка, что во рту тают даже косточки

Домашние консервы из скумбрии получаются настолько нежной, что просто растает у Вас во рту.

Домашние консервы из скумбрии: ингредиенты

Домашние консервы из скумбрии

  1. Скумбрия крупная — 2 шт. (две штуки)
  2. Вода — 200 мл. (двести миллилитров)
  3. Масло растительное — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
  4. Перец душистый — 5 г. (пять горошин)
  5. Перец чёрный — 7 г. (семь горошин)
  6. Кориандр — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Скумбрию обработайте и нарежьте на порционные куски. Выложите куски в кастрюлю, добавьте туда душистый перец и чёрный перец, лавровый лист, кориандр, соль, сахар и лавровый лист.
  • Затем добавьте растительное масло и воду, доведите до кипения и томите 2,5 часа После этого снимите с плиты и дайте полностью остыть, после чего можете пробовать.

Домашние консервы из скумбрии  — очень вкусно и сытно.

Домашние консервы из скумбрии. Нежная рыбка, что во рту тают даже косточки 2

Готовьте на здоровье!

 

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