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Салат Мадам. Изысканное блюдо французской кухни, которое не навредит фигуре

Салат Мадам — без вреда для фигуры. Салат получается с очень интересным привкусом и невероятным ароматом.

Салат Мадам: ингредиенты

Салат Мадам

  1. Виноград кишмиш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Твёрдый сыр — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
  3. Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Консервированный ананас — 300 гр. (триста грамм)
  5. Майонез (или йогурт) — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)

Рецепт приготовления:

  • Вымойте виноград и разрежьте пополам.
  • Нарежьте ананас кубиками.
  • Сыр натрите на тёрке.
  • Отварите куриное филе и нарежьте кубиками.
  • Всё выложите в салатницу, добавьте майонез или йогурт и перемешайте.
  • При желании можете добавить 2-3 зубчика чеснока.

Салат Мадам —  быстро и красиво.

Салат Мадам. Изысканное блюдо французской кухни, которое не навредит фигуре 2

Приятного аппетита!

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САЛАТЫ
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