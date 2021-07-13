Салат Мадам. Изысканное блюдо французской кухни, которое не навредит фигуре

Салат Мадам — без вреда для фигуры. Салат получается с очень интересным привкусом и невероятным ароматом.
Салат Мадам: ингредиенты
- Виноград кишмиш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Твёрдый сыр — 300-400 гр. (триста — четыреста грамм)
- Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм)
- Консервированный ананас — 300 гр. (триста грамм)
- Майонез (или йогурт) — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Рецепт приготовления:
- Вымойте виноград и разрежьте пополам.
- Нарежьте ананас кубиками.
- Сыр натрите на тёрке.
- Отварите куриное филе и нарежьте кубиками.
- Всё выложите в салатницу, добавьте майонез или йогурт и перемешайте.
- При желании можете добавить 2-3 зубчика чеснока.
Салат Мадам — быстро и красиво.
Приятного аппетита!
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