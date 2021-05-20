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Теперь обычный омлет я не готовлю: делюсь новым методом приготовления яичницы

Рецепт вкусного и простого завтрака из яиц. Готовлю часто, всем очень нравится, это отличная замена классической яичнице.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • лук, 1 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • перец сладкий, 1 шт;
  • масло сливочное, 50 г;
  • молоко, 70 г;
  • сыр, 100 г;
  • соль, перец, зелень, чеснок.

Процесс приготовления

Растапливаем на сковороде кусочек сливочного масла и добавляем в сковороду мелко измельченный или пропущенный через пресс чеснок.

Добавляем кубики лука, затем тертую морковь и перемешиваем.

Совет: если сливочного масла недостаточно, добавляйте еще.

Всыпаем кубики сладкого перца и тушим овощи 2 минуты.

Всыпаем зеленый лук, перемешиваем и снимаем с плиты.

Перемешиваем яйца, солим и всыпаем перец, специи по вкусу, вливаем молоко, перемешиваем.

Всыпаем тертый сыр и перемешиваем, добавляем тушеные овощи и вымешиваем.

Теперь обычный омлет я не готовлю: делюсь новым методом приготовления яичницы

Запекать можно в форме для маленьких кексиков или в большой форме, выложив сразу всю массу.

Теперь обычный омлет я не готовлю: делюсь новым методом приготовления яичницы

Запекаем 15 минут при 200 градусах.

Теперь обычный омлет я не готовлю: делюсь новым методом приготовления яичницы

Получается порционный омлет, очень вкусный и легкий, овощи добавляйте по своему вкусу, как и специи, зелень.

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