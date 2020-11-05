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Фирменное блюдо моей подруги. Готовит на все праздники: просто сказка, а не мясо

Сегодня хочу предложить вам сделать очень вкусные и сочные отбивные из куриного мяса в оригинальном и пикантном луковом кляре. Такая ароматная и хрустящая корочка, идеально дополняет сочное и нежное мясо. Рецепт простой, готовка простая, а блюдо – просто изумительное.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

Фирменное блюдо моей подруги. Готовит на все праздники: просто сказка, а не мясо

  • филе куриное, 700 г;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, специи;
  • лук, 1 шт;
  • майонез, мука, сметана.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем филе на ломтики и каждый отбиваем.

Смешиваем сметану с солью и перцем, любыми специями по вашему вкусу и смазываем смесью мясо со всех сторон.

Совет: лучше всего втирать соус руками, чтобы волокна хорошо пропитывались и мариновались.

Оставляем мясо мариноваться на 30 – 60 минут.

Лук трем на крупной терке и смешиваем с яйцами, по вкусу солим и перчим.

Каждый кусочек мяса обваливаем в муке, потом обмакиваем в луково-яичную массу и обжариваем на разогретом растительном масле с двух сторон.

Фирменное блюдо моей подруги. Готовит на все праздники: просто сказка, а не мясо

При подаче я посыпаю рубленой зеленью и мелко резаным чесноком, а также готовлю домашние соусы из сметаны, укропа и чеснока, горчицы или майонез, аджику и разные гарниры. К примеру, картофель по-домашнему.

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