Десерт Творожная нежность. Воздушный десерт из любимого творога

Десерт Творожная нежность — незабываемое лакомство. Очень вкусно. И приготовить не сложно! Под силу даже начинающей хозяюшке.
Десерт Творожная нежность: ингредиенты
- 100 (сто) гр — сахара
- 400 (четыреста) гр — 2% творога жирности
- 50 (пятьдесят) мл — кипяченой воды
- 1 (один) пакетик — сахара
- 200 (двести) гр — печенья с какао (шоколадного)
- 1 (одна) ст. ложка — быстрорастворимого желатина
Рецепт приготовления:
- Творог высыпьте в глубокую посуду, добавьте к нему сахар и ванильный сахар
- Затем с помощью погружного блендера взбейте творог с сахаром до однородной творожной массы (она должна быть без комочков и крупинок)
- При желании творог можно сначала перетереть через мелкое сито, а уже затем добавить к нему сахар и тщательно перемешать
- К полученной творожной массе добавьте сметану и еще раз хорошенько взбейте. Быстрорастворимый желатин залейте холодной водой, перемешайте и подождите, пока он набухнет. После этого разогрейте его в микроволновой печи (желатин должен стать жидким, это важно)
- Теплый растворенный желатин потихоньку влейте в полученную творожную массу, при этом обязательно ее постоянно перемешивайте, чтобы не образовывались желатиновые комочки
- Форму, в которой будете формировать десерт, застелите пищевой пленкой (так легче будет доставать творожный торт). На дно выложите шоколадное печенье. После чего равномерно распределите часть полученной творожной массы. Затем выложите еще один слой печенья. Сверху распределите оставшуюся творожную массу. Готовый десерт сверху посыпьте измельченным печеньем или тертым шоколадом, и поставьте в холодильник на ночь, желательно. Десерт Творожная нежность готов!
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