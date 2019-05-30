Скатерть-Самобранка

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Муж точно расцелует вас за такой шашлык. 100 раз так делала


Муж точно расцелует вас за такой шашлык. 100 раз так делала

Ингредиенты:

1 кг свинины
250 г бекона
2-3 репчатого лука
сок половины лимона
соль
перец
кориандр
приправы для шашлыка

Приготовление:

Мясо порежьте на небольшие кусочки.

Добавьте соль, перец и сок лимона.

Порежьте лук кольцами и добавьте его к мясу. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут.

Нанизывайте мясо на палочки для шашлыка, чередуя с беконом. Поместите шампуры в трехлитровые банки, в каждую поместится 4-5 шпажек. Оставшимся луком заполните дно банки.

Закройте банки фольгой.

Поставьте банки в холодную духовку, разогрейте ее до 180-200 °С. Готовиться мясо 60-80 минут. После выключения духовки оставьте банки внутри еще на 5-10 минут.

Приятного аппетита!!!

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