Муж точно расцелует вас за такой шашлык. 100 раз так делала

Ингредиенты:
1 кг свинины
250 г бекона
2-3 репчатого лука
сок половины лимона
соль
перец
кориандр
приправы для шашлыка
Приготовление:
Мясо порежьте на небольшие кусочки.
Добавьте соль, перец и сок лимона.
Порежьте лук кольцами и добавьте его к мясу. Оставьте мясо мариноваться на 30 минут.
Нанизывайте мясо на палочки для шашлыка, чередуя с беконом. Поместите шампуры в трехлитровые банки, в каждую поместится 4-5 шпажек. Оставшимся луком заполните дно банки.
Закройте банки фольгой.
Поставьте банки в холодную духовку, разогрейте ее до 180-200 °С. Готовиться мясо 60-80 минут. После выключения духовки оставьте банки внутри еще на 5-10 минут.
Приятного аппетита!!!
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