Жареные бананы в кляре. Оригинальный десерт на скорую руку

Жареные бананы в кляре — наивкуснейший десерт на скорую руку. Отличное лакомство!

Жареные бананы в кляре

Жареные бананы в кляре: ингредиенты

  1. 100 (сто) гр — муки
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. 150 (сто пятьдесят) гр — бананов
  4. 180 (сто восемьдесят) гр — кефира
  5. 2 (две) ст. ложки — сахара
  6. половина чайной ложки — разрыхлителя
  7. 40 (сорок) гр — растительного масла
  8. щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Кефир должен быть комнатной температуры. Туда же вбейте яйцо. Добавьте в кляр сахар для сладости, добавьте щепотку соли, чтобы сбалансировать вкус. Хорошо перемешайте все эти продукты
  • Добавьте просеянную пшеничную муку, добавьте немного разрыхлителя в кляр
  • Взбейте кляр при помощи венчика, разбивая все комочки. Он получается в меру густой
  • Почистите бананы от кожуры, нарежьте кружочками толщиной примерно 1,5-2 см
  • Каждый кусочек банана окуните в кляр со всех сторон
  • Разогрейте масло на сковороде на среднем огне, выложите бананы в кляре и начните жарить
  • Через три минуты переверните бананы и жарьте с обратной стороны до румяной корочки. Кляр отлично держится на бананах и начинку не видно. Для кого-то это будет неожиданностью. Готовые бананы в кляре сразу подавайте к столу – они ароматные и вкусные, с хрустящей корочкой и нежные внутри.
    Блюдо можно намазать медом. Жареные бананы в кляре скорее поедайте!
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