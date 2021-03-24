Жареные бананы в кляре. Оригинальный десерт на скорую руку

Жареные бананы в кляре — наивкуснейший десерт на скорую руку. Отличное лакомство!
Жареные бананы в кляре: ингредиенты
- 100 (сто) гр — муки
- 2 (две) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — бананов
- 180 (сто восемьдесят) гр — кефира
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- половина чайной ложки — разрыхлителя
- 40 (сорок) гр — растительного масла
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Кефир должен быть комнатной температуры. Туда же вбейте яйцо. Добавьте в кляр сахар для сладости, добавьте щепотку соли, чтобы сбалансировать вкус. Хорошо перемешайте все эти продукты
- Добавьте просеянную пшеничную муку, добавьте немного разрыхлителя в кляр
- Взбейте кляр при помощи венчика, разбивая все комочки. Он получается в меру густой
- Почистите бананы от кожуры, нарежьте кружочками толщиной примерно 1,5-2 см
- Каждый кусочек банана окуните в кляр со всех сторон
- Разогрейте масло на сковороде на среднем огне, выложите бананы в кляре и начните жарить
- Через три минуты переверните бананы и жарьте с обратной стороны до румяной корочки. Кляр отлично держится на бананах и начинку не видно. Для кого-то это будет неожиданностью. Готовые бананы в кляре сразу подавайте к столу – они ароматные и вкусные, с хрустящей корочкой и нежные внутри. Блюдо можно намазать медом. Жареные бананы в кляре скорее поедайте!
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