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Домашний хлеб с мясной начинкой. Отличное угощение, которое будет радовать Вас каждый день

Домашний хлеб с мясной начинкой — прекрасное угощение, которое порадует Ваших родных и друзей.

Домашний хлеб с мясной начинкой: ингредиенты

Домашний хлеб с мясной начинкой. Отличное угощение, которое будет радовать Вас каждый день 2

Тесто:

  1. Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  2. Натуральный йогурт — 300 гр. (триста грамм)
  3. Разрыхлитель — 15 гр. (пятнадцать грамм)

Начинка:

  1. Измельчённый красный перец — 8 ст. л (восемь столовых ложек)
  2. Свинина жареная — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Тёртый сыр (чеддер) — 100 гр. (сто грамм)
  4. Соус барбекю — 300 мл. (триста миллилитров)
  5. Измельчённый зелёный лук — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Тёртая моцарелла — 170 гр. (сто семьдесят грамм)

Работа и декор:

  1. Измельчённый зелёный лук
  2. Соус барбекю
  3. Форма для выпечки

Рецепт приготовления:

  • Чтобы приготовить тесто, муку и разрыхлитель смешайте, добавьте йогурт и все ингредиенты перемешайте в однородную массу. Оставьте тесто отдыхать в тёплом месте на 20 минут.
  • Свинину обжарьте, добавьте приправу на свой вкус и измельчите. Затем выложите остальные продукты для начинки. раскатайте тесто в прямоугольный блин примерно 45х30 см. и разрежьте на 18 одинаковых прямоугольных кусочков. Начинку разложите на тесто равномерными порциями, в конце добавьте 100 гр. тёртой моцареллы.
  • Смажьте маслом форму для выпечки и, поставив форму вертикально, выложите в неё тесто.
  • Тесто посыпьте оставшейся тёртой моцареллой и поставьте в духовку на 45 минут при 165 градусах.
  • Готовый хлеб посыпьте измельчённым зелёным луком и подавайте с соусом.

Домашний хлеб с мясной начинкой

 

Домашний хлеб с мясной начинкой: Видео

Простой и очень вкусный рецепт! Приятного аппетита!

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