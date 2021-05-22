Домашний хлеб с мясной начинкой. Отличное угощение, которое будет радовать Вас каждый день

Домашний хлеб с мясной начинкой — прекрасное угощение, которое порадует Ваших родных и друзей.
Домашний хлеб с мясной начинкой: ингредиенты
Тесто:
- Мука — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Натуральный йогурт — 300 гр. (триста грамм)
- Разрыхлитель — 15 гр. (пятнадцать грамм)
Начинка:
- Измельчённый красный перец — 8 ст. л (восемь столовых ложек)
- Свинина жареная — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Тёртый сыр (чеддер) — 100 гр. (сто грамм)
- Соус барбекю — 300 мл. (триста миллилитров)
- Измельчённый зелёный лук — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Тёртая моцарелла — 170 гр. (сто семьдесят грамм)
Работа и декор:
- Измельчённый зелёный лук
- Соус барбекю
- Форма для выпечки
Рецепт приготовления:
- Чтобы приготовить тесто, муку и разрыхлитель смешайте, добавьте йогурт и все ингредиенты перемешайте в однородную массу. Оставьте тесто отдыхать в тёплом месте на 20 минут.
- Свинину обжарьте, добавьте приправу на свой вкус и измельчите. Затем выложите остальные продукты для начинки. раскатайте тесто в прямоугольный блин примерно 45х30 см. и разрежьте на 18 одинаковых прямоугольных кусочков. Начинку разложите на тесто равномерными порциями, в конце добавьте 100 гр. тёртой моцареллы.
- Смажьте маслом форму для выпечки и, поставив форму вертикально, выложите в неё тесто.
- Тесто посыпьте оставшейся тёртой моцареллой и поставьте в духовку на 45 минут при 165 градусах.
- Готовый хлеб посыпьте измельчённым зелёным луком и подавайте с соусом.
Домашний хлеб с мясной начинкой: Видео
Простой и очень вкусный рецепт! Приятного аппетита!
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