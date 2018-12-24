Полезный и вкусный салат из консервированного горошка с овощами и орехами

Вкус и польза одновременно!

Ингредиенты: консервированный зеленый горошек — 200 грамм,

грецкие орехи — 20 грамм,

по 2 свежих огурца, помидоры и зубчика чеснока,

растительное масло — 50 грамм,

сок лимона/уксус — 1 ст.л.

зеленый лук, укроп, соль. Приготовление: Нарезаем овощи кубиками, сливаем с горошка жидкость и добавляем к овощам.

Измельчаем чеснок, растолочь орехи, добавляем вместе с маслом и соком лимона в салат, посыпаем рубленной зеленью перед подачей. Приятного аппетита!

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