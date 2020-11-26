Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

Предлагаем всего лишь за 30 минут приготовить удивительно вкусное блюдо – бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе. При способе приготовления, который описывается ниже, куриное мясо получается очень мягким и нежным.
Чтобы приготовить бефстроганов из курицы, нужно:
- половина килограмма куриного филе
- одна головка репчатого лука
- одна морковь
- столовая ложка муки
- две столовые ложки томатной пасты (можно взять мякоть помидор)
- стакан воды
- три столовые ложки сметаны
- три зубчика чеснока
- половина чайной ложки соли
- черный молотый перец – по вкусу
- паприка или же другие любимые специи – по вкусу
- три столовые ложки растительного масла
Бефстроганов из курицы: Порядок приготовления
- Куриное филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и разрезать вдоль пополам.
- Кусочки филе накрыть пищевой пленкой и отбить специальным молоточком с обеих сторон. Это делается для того, чтобы волокна размягчились.
- Каждый отбитый кусок мяса разрезать на длинные полоски.
- Лук очистить и порезать мелким кубиком.
- Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.
- В казане или в сковороде с толстыми стенками хорошо разогреть необходимое количество растительного масла.
- В разогретое масло запустить нарезанные кусочки куриного филе.
- Обжаривать филе нужно на высоком огне до полного испарения влаги и получения белого цвета и легкой румяности у мяса. Для этого понадобится примерно пять минут.
- После к мясу добавить нарезанный лук и муку.
- Все хорошо перемешать и обжаривать примерно две минуты.
- Через пару минут запустить морковь и обжаривать все вместе еще несколько минут.
- Томатную пасту развести в стакане воды.
- Разведенный с водой томатный соус влить в сковороду.
- Посолить, поперчить и добавить паприку или же другие специи.
- Перемешать и тушить примерно пять минут до готовности морковки и лука.
- Чеснок очистить и через пять минут выдавить через пресс к мясу.
- Затем добавить нужное количество сметаны.
- Все тщательно перемешать и дать прокипеть еще пару минут. В процессе приготовления не забывать перемешивать блюдо, чтобы оно не пригорело.
Вот буквально за 30 минут приготовили очень вкусное блюдо.
Подайте бефстроганов из курицы к столу с каким-нибудь гарниром.
Бефстроганов из курицы: Видео
Приятного аппетита!
Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут - На Кухне
Предлагаем всего лишь за 30 минут приготовить удивительно вкусное блюдо – бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе. При способе приготовления, который описывается ниже, куриное мясо получается очень мягким и нежным.
Время подготовки: PT
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