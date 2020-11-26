Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

Предлагаем всего лишь за 30 минут приготовить удивительно вкусное блюдо – бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе. При способе приготовления, который описывается ниже, куриное мясо получается очень мягким и нежным.

Чтобы приготовить бефстроганов из курицы, нужно:

половина килограмма куриного филе

одна головка репчатого лука

одна морковь

столовая ложка муки

две столовые ложки томатной пасты (можно взять мякоть помидор)

стакан воды

три столовые ложки сметаны

три зубчика чеснока

половина чайной ложки соли

черный молотый перец – по вкусу

паприка или же другие любимые специи – по вкусу

три столовые ложки растительного масла

Бефстроганов из курицы: Порядок приготовления

Куриное филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и разрезать вдоль пополам.

Кусочки филе накрыть пищевой пленкой и отбить специальным молоточком с обеих сторон. Это делается для того, чтобы волокна размягчились.

Каждый отбитый кусок мяса разрезать на длинные полоски.

Лук очистить и порезать мелким кубиком.

Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.

В казане или в сковороде с толстыми стенками хорошо разогреть необходимое количество растительного масла.

В разогретое масло запустить нарезанные кусочки куриного филе.

Обжаривать филе нужно на высоком огне до полного испарения влаги и получения белого цвета и легкой румяности у мяса. Для этого понадобится примерно пять минут.

После к мясу добавить нарезанный лук и муку.

Все хорошо перемешать и обжаривать примерно две минуты.

Через пару минут запустить морковь и обжаривать все вместе еще несколько минут.

Томатную пасту развести в стакане воды.

Разведенный с водой томатный соус влить в сковороду.

Посолить, поперчить и добавить паприку или же другие специи.

Перемешать и тушить примерно пять минут до готовности морковки и лука.

Чеснок очистить и через пять минут выдавить через пресс к мясу.

Затем добавить нужное количество сметаны.

Все тщательно перемешать и дать прокипеть еще пару минут. В процессе приготовления не забывать перемешивать блюдо, чтобы оно не пригорело.

Вот буквально за 30 минут приготовили очень вкусное блюдо.

Подайте бефстроганов из курицы к столу с каким-нибудь гарниром.

Бефстроганов из курицы: Видео

Приятного аппетита!