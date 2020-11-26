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Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

Предлагаем всего лишь за 30 минут приготовить удивительно вкусное блюдо – бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе. При способе приготовления, который описывается ниже, куриное мясо получается очень мягким и нежным.

Чтобы приготовить бефстроганов из курицы, нужно:

  • половина килограмма куриного филе

Бефстроганов из курицы

  • одна головка репчатого лука
  • одна морковь
  • столовая ложка муки
  • две столовые ложки томатной пасты (можно взять мякоть помидор)
  • стакан воды
  • три столовые ложки сметаны
  • три зубчика чеснока
  • половина чайной ложки соли
  • черный молотый перец – по вкусу
  • паприка или же другие любимые специи – по вкусу
  • три столовые ложки растительного масла

Бефстроганов из курицы: Порядок приготовления

Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

  • Куриное филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и разрезать вдоль пополам.
  • Кусочки филе накрыть пищевой пленкой и отбить специальным молоточком с обеих сторон. Это делается для того, чтобы волокна размягчились.
  • Каждый отбитый кусок мяса разрезать на длинные полоски.
  • Лук очистить и порезать мелким кубиком.
  • Морковь очистить, помыть и натереть на средней фракции терки.
  • В казане или в сковороде с толстыми стенками хорошо разогреть необходимое количество растительного масла.
  • В разогретое масло запустить нарезанные кусочки куриного филе.

Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

  • Обжаривать филе нужно на высоком огне до полного испарения влаги и получения белого цвета и легкой румяности у мяса. Для этого понадобится примерно пять минут.
  • После к мясу добавить нарезанный лук и муку.
  • Все хорошо перемешать и обжаривать примерно две минуты.
  • Через пару минут запустить морковь и обжаривать все вместе еще несколько минут.
  • Томатную пасту развести в стакане воды.
  • Разведенный с водой томатный соус влить в сковороду.
  • Посолить, поперчить и добавить паприку или же другие специи.
  • Перемешать и тушить примерно пять минут до готовности морковки и лука.
  • Чеснок очистить и через пять минут выдавить через пресс к мясу.
  • Затем добавить нужное количество сметаны.
  • Все тщательно перемешать и дать прокипеть еще пару минут. В процессе приготовления не забывать перемешивать блюдо, чтобы оно не пригорело.

Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут

Вот буквально за 30 минут приготовили очень вкусное блюдо.

Подайте бефстроганов из курицы к столу с каким-нибудь гарниром.

Бефстроганов из курицы: Видео

Приятного аппетита!

Бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе за 30 минут - На Кухне

Предлагаем всего лишь за 30 минут приготовить удивительно вкусное блюдо – бефстроганов из курицы со сметаной в томатном соусе. При способе приготовления, который описывается ниже, куриное мясо получается очень мягким и нежным.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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