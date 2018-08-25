Рулетики из куриного филе с сыром «Фета» и помидорами, запеченные в беконе

Сыр в этом блюде играет главную роль!
куриное филе — 3 штуки
сыр «Фета» — 100 гр
помидор — 1 средний
с/к бекон — 12 тонких полосок
специи для курицы — 2 ч.л.
чеснок — 3 зубчика (пропустить через пресс)
смесь перцев «мельница» по вкусу
соль
Приготовление:
Разрезаем каждое филе пополам вдоль, чтобы получились пластинки, слегка отбиваем.
Солим, перчим и обмазываем чесноком и специями.
Оставляем промариноваться минут 30.
Нарезаем сыр и помидор брусочками, примерно шириной с филе.
Кладем на каждое филе брусочек сыра и помидора (на широкую сторону) и сворачиваем плотным рулетом. Обматываем каждый рулет плотно 2-мя пластинками бекона.
Запекаем рулеты при 200 С в течение 20-30 минут.
Подаем горячими с любым соусом.
Приятного аппетита!
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