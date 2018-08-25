Рулетики из куриного филе с сыром «Фета» и помидорами, запеченные в беконе

Ингредиенты на 6 рулетиков:

куриное филе — 3 штуки

сыр «Фета» — 100 гр

помидор — 1 средний

с/к бекон — 12 тонких полосок

специи для курицы — 2 ч.л.

чеснок — 3 зубчика (пропустить через пресс)

смесь перцев «мельница» по вкусу

соль

Приготовление:

Разрезаем каждое филе пополам вдоль, чтобы получились пластинки, слегка отбиваем.

Солим, перчим и обмазываем чесноком и специями.

Оставляем промариноваться минут 30.

Нарезаем сыр и помидор брусочками, примерно шириной с филе.

Кладем на каждое филе брусочек сыра и помидора (на широкую сторону) и сворачиваем плотным рулетом. Обматываем каждый рулет плотно 2-мя пластинками бекона.

Запекаем рулеты при 200 С в течение 20-30 минут.

Подаем горячими с любым соусом.

Приятного аппетита!