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Рулетики из куриного филе с сыром «Фета» и помидорами, запеченные в беконе

Сыр в этом блюде играет главную роль!

Рулетики из куриного филе с сыром «Фета» и помидорами, запеченные в беконе
 
Ингредиенты на 6 рулетиков:

куриное филе — 3 штуки
сыр «Фета» — 100 гр
помидор — 1 средний
с/к бекон — 12 тонких полосок
специи для курицы — 2 ч.л.
чеснок — 3 зубчика (пропустить через пресс)
смесь перцев «мельница» по вкусу
соль

Приготовление:

Разрезаем каждое филе пополам вдоль, чтобы получились пластинки, слегка отбиваем.

Солим, перчим и обмазываем чесноком и специями.

Оставляем промариноваться минут 30.

Нарезаем сыр и помидор брусочками, примерно шириной с филе.

Кладем на каждое филе брусочек сыра и помидора (на широкую сторону) и сворачиваем плотным рулетом. Обматываем каждый рулет плотно 2-мя пластинками бекона.

Запекаем рулеты при 200 С в течение 20-30 минут.

Подаем горячими с любым соусом.

Приятного аппетита!

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