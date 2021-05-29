Перемешиваю всё с фаршем прямо на противне и запекаю под мокрой бумагой. Рецепт ужина в духовке

Этот рецепт ужина понравится тем, кто любит сочетание фарша и овощей. Необычный способ под мокрой пергаментной бумагой делает блюдо, запеченное в духовке, особенно сочным, нежным и непересушенным. И не таким «варёным», как часто бывает под фольгой, а хорошо протомлённым. К тому же, перемешивание ингредиентов прямо на противне позволяет точно рассчитать нужное количество продуктов и визуально оценить, каких именно составляющих хочется добавить больше или меньше. Всё зависит от собственного вкуса и желания.

Ингредиенты, используемые в данном рецепте, и их точное количество есть в конце статьи.

Способ приготовления:

Этот рецепт интересен тем, что все ингредиенты можно брать на свой вкус и самое главное, что даже при минимальном количестве фарша блюдо получается очень сытное и создается ощущение, что в нём много мяса. Фарш, кстати, может быть совершенно любым — свиным, говяжьи, куриным и т.п. Все остальные ингредиенты точно так же берутся по своему вкусу.

Итак, все овощи (в рецепте картошка, помидоры, болгарский перец, репчатый лук и чеснок) нужно нарезать маленькими кубиками и просто выложить всё на противень. Туда же добавить любой фарш. Перец можно взять разного цвета. Так готовое блюдо получится «наряднее».

Далее посолить, поперчить, добавить любые специи (в рецепте паприка, карри и зира) и томатную пасту. Сразу влить в ингредиенты растительное масло и немного воды.

Всё перемешать руками, хорошенько промять, равномерно распределить по поверхности и утрамбовать.

Продукты не должны быть вровень с бортиками. Нужно, чтобы они чуть-чуть не доходили до его края.

После этого нужно подготовить пергаментную бумагу.

Хорошо промять и скомкать один лист подходящего размера и опустить его в воду, чтобы он хорошо намок.

Затем отжать, развернуть и накрыть им ингредиенты сверху.

Примять ладонями и заправить край между продуктами и бортиком.

Отправить в заранее разогретую духовку и запекать около 30 минут при температуре 230 градусов. Во время запекания жидкость в противне закипит, а бумага начнёт как бы «дышать», поднимаясь и опускаясь вверх и вниз. Когда жидкости останется примерно одна треть от начального количества, противень можно вынимать из духовки.

Бумага может слегка потемнеть, но она не подгорит, а продукты будут полностью готовы. Бумагу нужно снять. Она больше не понадобиться.

После этого можно посыпать всё небольшим количеством натёртого сыра.

И снова отправить в духовку примерно на 7-8 минут, чтобы сыр расплавился, а сама запеканка подрумянилась и еще немного подсохла.

Вот так выглядит готовое только что испеченное блюдо.

Подавать его нужно сразу, по желанию посыпав любой зеленью. И это очень вкусно. Но если даже не съесть его сразу, то холодненькое оно тоже очень неплохо и так же аппетитно.

Ингредиенты для противня 38х27 см:

Мясной фарш — 200 гр

Картошка — 500 гр

Перец болгарский — 200 гр

Репчатый лук — 130 гр

Чеснок — 4 зубчика

Помидоры — 250 гр

Вода — 120 мл

Растительное масло — 60 мл

Томатная паста — 1 ст.л.

Сыр — 70 гр

Соль и перец — по вкусу

Зира, паприка, карри — по вкусу

Для противня другого размера количество ингредиентов можно рассчитать самим в нужных для себя пропорциях.