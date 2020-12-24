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Картофельный рулет: приятного вам аппетита!

Картофельный рулет! Картофель – актуальный продукт на сегодняшний день. Из него можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд. Предлагаем вам пошаговый рецепт картофельного рулета. Это сытное и быстрое в приготовлении блюдо обязательно завоюет любовь ваших домочадцев.

Картофельный рулет

Картофельный рулет: ингредиенты

  • картофель – 0,7 кг
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 100 г
  • лук репчатый – 1 головка
  • морковь – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • паста томатная – 10 г
  • сметана – 20 г
  • сыр твердый – 100 г
  • шампиньоны – 200 г
  • укроп, соль и перец – на вкус
  • масло растительное – для жарки

Картофельный рулет: пошаговый рецепт

  • Взять картофель, почистить, тщательно помыть, залить кипятком, посолить и варить до готовности. Затем достать из воды и при помощи толкушки размять пюре. Отложить, чтобы остыло.
  • Разбить яйцо, добавить соль и перец, хорошенько взбить и смешать с пюре. Добавить муку и снова перемешать.
  • На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку, поверх прямоугольным пластом выложить картофельно-мучную массу в 3 см толщиной.
  • Лук очистить от шелухи, промыть, промокнуть салфеткой и нарезать мелкими кубиками.
  • Зелень почистить от корешков, помыть под проточной водой и мелко нарубить.
  • Болгарский перец помыть, удалить сердцевину и семечки, порезать вдоль, тонкой соломкой.
  • Морковь почистить, помыть и натереть на крупной фракции терки.
  • Грибы очистить от пленки, хорошенько промыть, залить холодной водой, поставить на огонь и варить до готовности. Дать немного остыть и нарезать мелкими кубиками.
  • Растительное масло налить в сковороду и разогреть. Затем добавить овощи с грибами и перемешивая жарить около 10 минут. Добавить томатную пасту, посолить, поперчить и жарить еще минут 5. Добавить измельченную зелень и все хорошо перемешать. Дать остыть, а затем выложить на картофельный пласт.
    При помощи пищевой пленки свернуть пласт плотным рулетом.

Картофельный рулет: приятного вам аппетита!

  • В сметану разбить яйцо и хорошо взбить венчиком или вилкой.
  • Яично-сметанной массой смазать рулет со всех сторон. Сверху мелкой теркой натереть сыр.
  • Согреть духовку до 180°С, заложить туда рулет и печь его около 40 минут.
  • По истечении времени, достать рулет из духовки, дать немного остыть и можно подавать на стол с каким-нибудь супом или как отдельное блюдо.

Картофельный рулет: готов

Приятного аппетита!

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