Картофельный рулет: приятного вам аппетита!

Картофельный рулет! Картофель – актуальный продукт на сегодняшний день. Из него можно приготовить много разнообразных и вкусных блюд. Предлагаем вам пошаговый рецепт картофельного рулета. Это сытное и быстрое в приготовлении блюдо обязательно завоюет любовь ваших домочадцев.
Картофельный рулет: ингредиенты
- картофель – 0,7 кг
- яйца – 2 шт.
- мука – 100 г
- лук репчатый – 1 головка
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- паста томатная – 10 г
- сметана – 20 г
- сыр твердый – 100 г
- шампиньоны – 200 г
- укроп, соль и перец – на вкус
- масло растительное – для жарки
Картофельный рулет: пошаговый рецепт
- Взять картофель, почистить, тщательно помыть, залить кипятком, посолить и варить до готовности. Затем достать из воды и при помощи толкушки размять пюре. Отложить, чтобы остыло.
- Разбить яйцо, добавить соль и перец, хорошенько взбить и смешать с пюре. Добавить муку и снова перемешать.
- На рабочую поверхность расстелить пищевую пленку, поверх прямоугольным пластом выложить картофельно-мучную массу в 3 см толщиной.
- Лук очистить от шелухи, промыть, промокнуть салфеткой и нарезать мелкими кубиками.
- Зелень почистить от корешков, помыть под проточной водой и мелко нарубить.
- Болгарский перец помыть, удалить сердцевину и семечки, порезать вдоль, тонкой соломкой.
- Морковь почистить, помыть и натереть на крупной фракции терки.
- Грибы очистить от пленки, хорошенько промыть, залить холодной водой, поставить на огонь и варить до готовности. Дать немного остыть и нарезать мелкими кубиками.
- Растительное масло налить в сковороду и разогреть. Затем добавить овощи с грибами и перемешивая жарить около 10 минут. Добавить томатную пасту, посолить, поперчить и жарить еще минут 5. Добавить измельченную зелень и все хорошо перемешать. Дать остыть, а затем выложить на картофельный пласт.
При помощи пищевой пленки свернуть пласт плотным рулетом.
- В сметану разбить яйцо и хорошо взбить венчиком или вилкой.
- Яично-сметанной массой смазать рулет со всех сторон. Сверху мелкой теркой натереть сыр.
- Согреть духовку до 180°С, заложить туда рулет и печь его около 40 минут.
- По истечении времени, достать рулет из духовки, дать немного остыть и можно подавать на стол с каким-нибудь супом или как отдельное блюдо.
Картофельный рулет: готов
Приятного аппетита!
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