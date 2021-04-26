Шампиньоны Пикантные. Оригинальная закуска из любимых грибов к любому столу

Шампиньоны Пикантные — что может быть вкуснее шампиньонов в прекрасном чесночном соусе. Готовить такие грибы очень легко, а результат получается на отлично.
Шампиньоны Пикантные: ингредиенты
- Шампиньоны — 300 г. (триста грамм)
- Перец чили — 0,5 шт. (половина перца)
- Чеснок — один большой зубчик
- Масло оливковое — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Сок лимонный — 1 ст, л (одна столовая ложка)
- Соль
- Петрушка
Пошаговое приготовление:
- Шампиньоны порезать ломтиками и полить лимонным соком. Чеснок и перец чили мелко нарезать. Оливковое масло разогреть на сковороде, добавить чили и половину чеснока. Жарить 20 секунд постоянно помешивая.
- Затем добавить шампиньоны, посолить и готовить около 10 минут. за минуту до готовности добавить остальной чеснок.
- Готовые шампиньоны снять с огня, добавить мелко нашинкованную зелень и перемешать.
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Готовьте на здоровье!
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