Шампиньоны Пикантные. Оригинальная закуска из любимых грибов к любому столу

Шампиньоны Пикантные — что может быть вкуснее шампиньонов в прекрасном чесночном соусе. Готовить такие грибы очень легко, а результат получается на отлично.

Шампиньоны Пикантные: ингредиенты

Шампиньоны — 300 г. (триста грамм) Перец чили — 0,5 шт. (половина перца) Чеснок — один большой зубчик Масло оливковое — 30 мл. (тридцать миллилитров) Сок лимонный — 1 ст, л (одна столовая ложка) Соль Петрушка

Пошаговое приготовление:

Шампиньоны порезать ломтиками и полить лимонным соком. Чеснок и перец чили мелко нарезать. Оливковое масло разогреть на сковороде, добавить чили и половину чеснока. Жарить 20 секунд постоянно помешивая.

Затем добавить шампиньоны, посолить и готовить около 10 минут. за минуту до готовности добавить остальной чеснок.

Готовые шампиньоны снять с огня, добавить мелко нашинкованную зелень и перемешать.

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Готовьте на здоровье!