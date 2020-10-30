Известь, лимон и зубная паста помогли мне отмыть съемную квартиру дочери до блеска

Когда мы сняли дочери квартиру, чтобы она там проживала во время учебы в институте, в принципе, нас все устроило. Но при ближайшем рассмотрении, нашлись некоторые огрехи в чистоте помещений.

Пришлось мне немного вспомнить некоторые приемы, благодаря которым, я быстро навожу чистоту.

берем зубную пасту и наносим ее на краны в ванной и кухне. Когда паста подсохнет, жесткой стороной кухонной губки вытираем пасту и снимаем вместе с ней известковый налет, грязь и ржавчину;

смесители смазываем дольками лимона и выкладываем их еще сверху на кран. Оставляем на 30 минут и потом смываем чистой водой. Лимонный сок отлично справляется с такими загрязнениями, как известковый налет и ржавчина. Если нет лимона, разводим в воде уксус и лимонную кислоту, смазываем краны и потом протираем их и можно мыть плитку в ванной комнате, зеркало также становится чистым от лимона;

чтобы очистить швы плитки и стыки в ванной от плесени, берем известь и ватные палочки, спонжи или старую зубную щетку. Известь разводим водой до консистенции сметану и наносим этот состав на все загрязненные места на 30 минут. Зубной щеткой трем эти места и смываем чистой водой. Вы сразу увидите, что все остается кристально чистым.

Можно счищать и высохшую ивесть, потом протереть швы влажной тряпочкой. Повторите процедуру через 3 – 4 месяца и от плесени вы полностью избавитесь.

Можно еще обрабатывать поверхности теплым уксусом, который сразу «убивает» все вредную среду.