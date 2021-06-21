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Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

Как это ни грустно, «клубничный» сезон летом достаточно короткий. Поэтому важно вовремя сделать запасы это ароматной ягоды на зиму. Предлагаем кулинарные методы, при которых ягода не проходит термическую обработку и сохраняет все витамины.

Первым делом важно рассортировать клубнику по трем контейнерам. В первом – отборная, упругая, безупречная ягода. Из нее будет приготовлен настоящее лакомство.

В емкости №2 – такая же клубника, но помельче размером. Она будет использована в целом виде. И в емкости №3 – ягоды, которые утратили форму, они будут измельчены.

Замороженное клубничное пюре

Берем некондиционную клубнику (из третьей емкости), моем, просушиваем на льняной салфетке и удаляем плодоножки.

В миске измельчаем ягоды: при помощи блендера, на мясорубке, в комбайне – как вам удобно.

Часть полученной смеси переливаем в небольшие контейнеры или специальные пакеты и ставим на заморозку.

Можно соединить пюре с сахаром. Использовать полученное пюре можно при приготовлении самых разных десертов и напитков.

Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

Клубника, протертая с сахаром

У нас осталось пюре из клубники. Вводим к нему сахар (на 1 кг ягоды – до 1,5 кг сахара, зависит от сладости клубники). Старательно перемешиваем состав пока сахар полностью не растворится.

Разливаем варенье в сухие банки, закрываем крышками (можно взять капроновые).

Держим лакомство в холодильнике / морозильнике (но в этом случае не берем стеклянную тару).

Это лакомство носит название «варенье без варки». Оно подойдет для выпечки, десертов, каш.

Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

Клубника, замороженная целиком

Моем и просушиваем на льняной салфетке ягоды, удаляем плодоножки.

Распределяем клубнику на подносах / разделочных досках, накрытых полиэтиленом. Ягоды не кладем тесно друг к другу, иначе они могут смерзнуться.

Клубнику ставим в морозильную камеру.

Когда ягоды замерзнут, не мешкая пересыпаем их в пакеты, пластиковые емкости и тут же ставим в морозилку.

Такая клубника подойдет не только как оформление сладких блюд, но и для напитков.

Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

Чипсы из клубники

Это лакомство подойдет для украшения любых сладких блюд.

Созревшие, но упругие ягоды промываем, полностью просушиваем на льняной салфетке и срезаем хвостики.

Ягоды нарезаем на пластинки (толщина 3-5 мм). Можно для этой цели воспользоваться яйцерезкой. Лучше не резать все ягоды одновременно (клубника быстро пускает сок).

Раскладываем плотно ягоды на пластиковые сетки, решетки, силиконизированную бумагу.

Ставим клубнику на сушку в духовке, аэрогриле, аэрофритюрнице при t 60-80 градусов.

Время сушки – ориентировочно 12 часов.

Наиболее аккуратные пластинки из клубники выкладываем в емкость из стекла с очень плотной крышкой и храним в сухой среде.

Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

Клубничная пастила

Берем некондиционную спелую клубнику, моем, даем стечь влаге (просушивать не нужно). Удаляем ножом хвостики и измельчаем привычным для вас методом до пюреобразного состояния.

В пастилу можно добавить печеные яблоки, бананы, мяту, мед (на 1 кг пюре – 100-150 г другого компонента).

Тщательно перемешиваем состав.

Поддоны дигидратора тонко смазываем растительным маслом без заромата и разливаем равный объем смеси по поддонам (примерно по 400г). Пюре разравниваем и ставим листы на просушку.

Выставляем t 45-55 градусов. Для духового шкафа – не выше 70 градусов. Готовность пастилы определяем пальцами. Если она уже готова, то будет сухой, упругой и не станет прилипать к рукам.

Быстрым движением поддеваем листы с краю, удаляем их с поддонов, формуем в трубочки или произвольно режем.

Пастилу держим либо в холодильнике, либо при комнатной температуре в плотно закрытой емкости.

Способы заготовки клубники на зиму без варки с сохранением вкуса и аромата! Свежая клубника зимой

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