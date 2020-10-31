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Наготовила бы 50 банок, но нет погреба! Без возни: скумбрия в бульоне без автоклава

С рецептом нет большой мороки, зато получается очень вкусная рыбка, которая будет долго храниться.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • скумбрия, 2.7 кг;
  • соль, по 0.5 ч.л в каждую баночку;
  • масло растительное, по 2 ст.л в баночку.

Для приготовления бульона необходимо:

  • вода, 1 л;
  • голова и хвосты рыбы;
  • перец душистый, 3 шт;
  • перец горошек, 5 шт;
  • лавровый лист, 1 шт;
  • соль щепотка;
  • лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Я готовила рыбу в баночках по 500 мл и у меня пошло 4 штуки.

У скумбрии отрезаем головы и хвост, убираем внутренности и плавники, режем крупными кусочками. Промываем куски, головы и хвосты, тщательно моем жабры.

В кастрюлю укладываем головы и хвосты, лук, разрезанный на 2 части, специи и вливаем воду.

Доводим до кипения и варим 40 минут.

В чистые и сухие банки плотно укладываем рыбу слоями.

Совет: сильно не трамбуйте, чтобы рыбка сохранила форму.

В каждую баночку сыпем соль и вливаем растительное масло.

Бульон процеживаем через сито, немого остужаем и заливаем в банки до самого верха.

Закручиваем плотно крышками, ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплой воды выше банок и стерилизуем 5 часов с момента закипания на небольшом огне.

Если воды выкипает, просто доливаем горячую.

Остужаем баночки на полотенце и храним в подвале или в кладовке.

Наготовила бы 50 банок, но нет погреба! Без возни: скумбрия в бульоне без автоклава

Такую вкусную рыбку я подаю как отдельное блюдо, использую в качестве начинки для пирогов и салатов.

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