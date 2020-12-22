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Как нужно варить грудку, чтобы не получилась подошва. Мясо просто тает во рту

Благодаря этому рецепту, обычную куриную грудку, вы сможете использовать в качестве мясной нарезки на праздничный стол или сделаете с ней вкусный салат. Она не будет сухой, а останется сочной, будет ароматной и пикантной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриная грудка, 1 шт;
  • специи для птицы, 1 ст.л;
  • молоко, 1 л;
  • соль, 1 ч.л;
  • лавровый лист, 1 шт;
  • паприка копченая, 1 ст.л;
  • перец душистый и горшком, 4 шт.

Процесс приготовления

Филе промываем, просушиваем бумажными полотенцами и натираем солью и специями для мяса.

Оставляем на 30 – 40 минут.

Молоко ставим на плиту, добавляем перец, лавровый лист, солим по вкусу и доводим массу до кипения.

Укладываем мясо, доводим до кипения, варим 1 минуту и перекладываем грудку в термос вместе с молоком.

Оставляем так на 2 часа.

Вынимаем мясо, оборачиваем фольгой и отправляем в холодильник на несколько часов.

Нарезаем красивыми ломтиками и подаем к столу.

Как нужно варить грудку, чтобы не получилась подошва. Мясо просто тает во рту

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