Как нужно варить грудку, чтобы не получилась подошва. Мясо просто тает во рту

Благодаря этому рецепту, обычную куриную грудку, вы сможете использовать в качестве мясной нарезки на праздничный стол или сделаете с ней вкусный салат. Она не будет сухой, а останется сочной, будет ароматной и пикантной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриная грудка, 1 шт;
- специи для птицы, 1 ст.л;
- молоко, 1 л;
- соль, 1 ч.л;
- лавровый лист, 1 шт;
- паприка копченая, 1 ст.л;
- перец душистый и горшком, 4 шт.
Процесс приготовления
Филе промываем, просушиваем бумажными полотенцами и натираем солью и специями для мяса.
Оставляем на 30 – 40 минут.
Молоко ставим на плиту, добавляем перец, лавровый лист, солим по вкусу и доводим массу до кипения.
Укладываем мясо, доводим до кипения, варим 1 минуту и перекладываем грудку в термос вместе с молоком.
Оставляем так на 2 часа.
Вынимаем мясо, оборачиваем фольгой и отправляем в холодильник на несколько часов.
Нарезаем красивыми ломтиками и подаем к столу.
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