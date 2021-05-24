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Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес, который украсит ваш стол

Нежные рулетики из языка — изысканный деликатес для настоящих ценителей кухни.

Нежные рулетики из языка: ингредиенты

Нежные рулетики из языка

  1. Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Язык — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Сметана 10% — 100 гр. (сто грамм)
  4. Лук репчатый — одна штука
  5. Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Соль, чёрный перец — по вкусу
  7. Грецкие орехи для украшения

Рецепт приготовления:

  • Тщательно промойте язык и отварите в подсоленной воде. Когда начнёт закипать, снимите пену, посолите и поперчите. Варите 3-4 часа на небольшом огне, затем язык необходимо очистить от кожицы, и нарезать небольшими кусочками.
  • Промойте репчатый лук, почистите, нарежьте на кубики среднего размера и обжарьте.
  • Нарежьте грибы тонкими пластинами и добавьте к луку. Лук жарьте до получения золотистого цвета и до испарения всей жидкости, посолите и поперчите.
  • Чеснок пропустите через чесночницу, смешайте с измельчёнными орехами и обжаренными грибами с луком.
  • Затем полученную массу выложите на кусочки языка, сверните в рулетики, выложите на противень  и залейте сметаной,
  • Поставьте противень в разогретую до180 градусов духовку на 10 минут

Нежные рулетики из языка выложите на блюдо и подавайте к столу.

Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес, который украсит ваш стол 2

Приятного аппетита!

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