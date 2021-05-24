Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес, который украсит ваш стол

Нежные рулетики из языка — изысканный деликатес для настоящих ценителей кухни.
Нежные рулетики из языка: ингредиенты
- Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Язык — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сметана 10% — 100 гр. (сто грамм)
- Лук репчатый — одна штука
- Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Грецкие орехи для украшения
Рецепт приготовления:
- Тщательно промойте язык и отварите в подсоленной воде. Когда начнёт закипать, снимите пену, посолите и поперчите. Варите 3-4 часа на небольшом огне, затем язык необходимо очистить от кожицы, и нарезать небольшими кусочками.
- Промойте репчатый лук, почистите, нарежьте на кубики среднего размера и обжарьте.
- Нарежьте грибы тонкими пластинами и добавьте к луку. Лук жарьте до получения золотистого цвета и до испарения всей жидкости, посолите и поперчите.
- Чеснок пропустите через чесночницу, смешайте с измельчёнными орехами и обжаренными грибами с луком.
- Затем полученную массу выложите на кусочки языка, сверните в рулетики, выложите на противень и залейте сметаной,
- Поставьте противень в разогретую до180 градусов духовку на 10 минут
Нежные рулетики из языка выложите на блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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