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Кудрявая слойка неаполитанская. Необычная выпечка для любителей пробовать новые рецепты

Кудрявая слойка неаполитанская — довольно трудоёмкий и необычный рецепт. Результаты Ваших трудов будут полностью оправданы нежным и невероятным вкусом.

Кудрявая слойка неаполитанская: ингредиенты

Кудрявая слойка неаполитанская

  1. Пшеничная мука – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Мёд – 15 г. (пятнадцать грамм)
  3. Молоко – 400 мл. (четыреста миллилитров)
  4. Цукаты – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  5. Вода – 190 мл. (сто девяносто миллилитров)
  6. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  7. Рикотта (из кефира) – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  8. Манная крупа – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  9. Свиной жир – 150 г. (сто пятьдесят грамм) или сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
  10. Молотая корица
  11. Ванилин
  12. Соль – 10 г. (десять грамм)

Рецепт приготовления:

Кудрявая слойка неаполитанская. Необычная выпечка для любителей пробовать новые рецепты 9

  • Сначала приготовьте рикотту. Пачку кефира утром положите в морозильную камеру. Вечером достаньте, Снимите упаковку и положите замороженный брикет на дуршлаг. Оставьте при комнатной температуре на ночь. Утром получиться нежный творожок.
  • Соль растворите в воде. Просеянную муку смешайте с мёдом и солёной водой. Замесите тесто. Сначала вымешивать будет тяжело, но потом тесто станет мягким и податливым. Тесто смажьте свиным жиром или сливочным маслом, заверните в плёнку и оставьте отдыхать на 2 часа.
  • После достаньте и раскатайте в колбаску.
    Эту колбаску раскатайте в полосу, толщиной с бумажный лист и длиной в 2 метра. Должна получиться длинная, почти прозрачная лента из теста. Теперь смажьте всю поверхность ленты размягчённым маслом и очень плотно сверните рулет, чтобы внутри воздуха не было. Лента должна быть примерно одной ширины, чтобы рулет был плотным по всей длине. Заверните свёрток из теста в плёнку и отправьте в холодильник на час.
  • Сварите густую манную кашу – всыпьте в холодное молоко с солью манку, доведите до кипения, помешивая варите 3-5 минут. Остудите. Всыпьте сахар, добавьте рикотту, цукаты, ванилин, корицу и хорошенько вымешайте.
  • Достаньте тесто, обрежьте неровный край и нарежьте на кружки толщиной 1 см. Теперь из каждого кружка сформируйте конус. Кружок возьмите в руки, большой палец поставьте в центр и начните вращать его между пальцев, смещая слои, формируя конус. Растягивать-расплющивать слои надо максимально тонко, чтобы конус получился достаточно вместительным.
  • Сразу наполните начинкой и положите на противень. Смажьте яйцом и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. После остывания слойку припудрите сахарной пудрой.

Кудрявая слойка неаполитанская готова.

 

Кудрявая слойка неаполитанская. Необычная выпечка для любителей пробовать новые рецепты 10

Пеките на здоровье!

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