Кудрявая слойка неаполитанская. Необычная выпечка для любителей пробовать новые рецепты

Кудрявая слойка неаполитанская — довольно трудоёмкий и необычный рецепт. Результаты Ваших трудов будут полностью оправданы нежным и невероятным вкусом.
Кудрявая слойка неаполитанская: ингредиенты
- Пшеничная мука – 500 г. (пятьсот грамм)
- Мёд – 15 г. (пятнадцать грамм)
- Молоко – 400 мл. (четыреста миллилитров)
- Цукаты – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Вода – 190 мл. (сто девяносто миллилитров)
- Сахар – 200 г. (двести грамм)
- Рикотта (из кефира) – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Манная крупа – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Свиной жир – 150 г. (сто пятьдесят грамм) или сливочное масло – 100 г. (сто грамм)
- Молотая корица
- Ванилин
- Соль – 10 г. (десять грамм)
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовьте рикотту. Пачку кефира утром положите в морозильную камеру. Вечером достаньте, Снимите упаковку и положите замороженный брикет на дуршлаг. Оставьте при комнатной температуре на ночь. Утром получиться нежный творожок.
- Соль растворите в воде. Просеянную муку смешайте с мёдом и солёной водой. Замесите тесто. Сначала вымешивать будет тяжело, но потом тесто станет мягким и податливым. Тесто смажьте свиным жиром или сливочным маслом, заверните в плёнку и оставьте отдыхать на 2 часа.
- После достаньте и раскатайте в колбаску. Эту колбаску раскатайте в полосу, толщиной с бумажный лист и длиной в 2 метра. Должна получиться длинная, почти прозрачная лента из теста. Теперь смажьте всю поверхность ленты размягчённым маслом и очень плотно сверните рулет, чтобы внутри воздуха не было. Лента должна быть примерно одной ширины, чтобы рулет был плотным по всей длине. Заверните свёрток из теста в плёнку и отправьте в холодильник на час.
- Сварите густую манную кашу – всыпьте в холодное молоко с солью манку, доведите до кипения, помешивая варите 3-5 минут. Остудите. Всыпьте сахар, добавьте рикотту, цукаты, ванилин, корицу и хорошенько вымешайте.
- Достаньте тесто, обрежьте неровный край и нарежьте на кружки толщиной 1 см. Теперь из каждого кружка сформируйте конус. Кружок возьмите в руки, большой палец поставьте в центр и начните вращать его между пальцев, смещая слои, формируя конус. Растягивать-расплющивать слои надо максимально тонко, чтобы конус получился достаточно вместительным.
- Сразу наполните начинкой и положите на противень. Смажьте яйцом и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. После остывания слойку припудрите сахарной пудрой.
Кудрявая слойка неаполитанская готова.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии