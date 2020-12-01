Плавленый сыр из творога в домашних условиях за 5 минут

Сегодня покажем вам как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях всего за 10 минут.

Плавленый сыр из творога

Получается очень вкусным, мягким с приятной сливочной структурой, прекрасно подходит при приготовлении бутербродов и различных блюд. Приготовленный в домашних условиях плавленый сыр не содержит никаких консервантов, очень полезен и нравится детям.

Чтобы приготовить плавленый сыр, необходимо:

полкилограмма обезжиренного творога

одно яйцо среднего размера

по половине чайной ложки соды, сахара и соли

сто грамм сливочного масла

Как же приготовить плавленый сыр из творога всего за 10 минут:

Творог выложить в глубокую миску, всыпать соду в качестве разрыхлителя. Нужно использовать натуральный творог, а не творожную массу. Добавить сахар и соль.

В ту же миску добавить яйцо и хорошо взбить погружным блендером.

Сливочное масло заранее достать из холодильника, дать ему смягчиться, порезать на кусочки и отправить в миску с творогом. Снова все взбить блендером до получения воздушной однородной массы.

Взбитую массу переложить в кастрюлю.

Взять кастрюлю большего диаметра, залить воду, закипятить.

Первую кастрюлю поставить во вторую так, чтобы дно первой не касалась воды во второй.

Творог плавить на водяной бане, все время перемешивая силиконовой ложечкой. В итоге должна получиться воздушная масса, по консистенции похожая на густую сметану.

Через десять минут снять с плиты и снова перебить блендером.

В готовый плавленый сыр можно добавить различные добавки по желанию.

Достать специальные формочки, хорошо просушить изнутри, смазать маслом внутреннюю поверхность.

Сыр отправить в формочки, сверху вплотную накрыть пищевой пленкой, во избежание появления на поверхности корочки.

Формочки закрыть крышками и подержать, пока он остынет.

Вкусный нежный плавленый сыр готов. Кушайте на здоровье!

Плавленый сыр из творога в домашних условиях: Видео