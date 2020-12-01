Сегодня покажем вам как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях всего за 10 минут.
Плавленый сыр из творога
Получается очень вкусным, мягким с приятной сливочной структурой, прекрасно подходит при приготовлении бутербродов и различных блюд. Приготовленный в домашних условиях плавленый сыр не содержит никаких консервантов, очень полезен и нравится детям.
Чтобы приготовить плавленый сыр, необходимо:
- полкилограмма обезжиренного творога
- одно яйцо среднего размера
- по половине чайной ложки соды, сахара и соли
- сто грамм сливочного масла
Как же приготовить плавленый сыр из творога всего за 10 минут:
- Творог выложить в глубокую миску, всыпать соду в качестве разрыхлителя. Нужно использовать натуральный творог, а не творожную массу. Добавить сахар и соль.
- В ту же миску добавить яйцо и хорошо взбить погружным блендером.
- Сливочное масло заранее достать из холодильника, дать ему смягчиться, порезать на кусочки и отправить в миску с творогом. Снова все взбить блендером до получения воздушной однородной массы.
- Взбитую массу переложить в кастрюлю.
- Взять кастрюлю большего диаметра, залить воду, закипятить.
- Первую кастрюлю поставить во вторую так, чтобы дно первой не касалась воды во второй.
- Творог плавить на водяной бане, все время перемешивая силиконовой ложечкой. В итоге должна получиться воздушная масса, по консистенции похожая на густую сметану.
- Через десять минут снять с плиты и снова перебить блендером.
- В готовый плавленый сыр можно добавить различные добавки по желанию.
- Достать специальные формочки, хорошо просушить изнутри, смазать маслом внутреннюю поверхность.
- Сыр отправить в формочки, сверху вплотную накрыть пищевой пленкой, во избежание появления на поверхности корочки.
Формочки закрыть крышками и подержать, пока он остынет.
Вкусный нежный плавленый сыр готов. Кушайте на здоровье!
Плавленый сыр из творога в домашних условиях: Видео
Плавленый сыр из творога в домашних условиях за 5 минут - На Кухне
Сегодня покажем вам как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях всего за 10 минут.
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