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Плавленый сыр из творога в домашних условиях за 5 минут

Сегодня покажем вам как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях всего за 10 минут.

Плавленый сыр из творога

Получается очень вкусным, мягким с приятной сливочной структурой, прекрасно подходит при приготовлении бутербродов и различных блюд. Приготовленный в домашних условиях плавленый сыр не содержит никаких консервантов, очень полезен и нравится детям.

Чтобы приготовить плавленый сыр, необходимо:

  • полкилограмма обезжиренного творога

Плавленый сыр из творога в домашних условиях за 5 минут

  • одно яйцо среднего размера
  • по половине чайной ложки соды, сахара и соли
  • сто грамм сливочного масла

Как же приготовить плавленый сыр из творога всего за 10 минут:

  • Творог выложить в глубокую миску, всыпать соду в качестве разрыхлителя. Нужно использовать натуральный творог, а не творожную массу. Добавить сахар и соль.
  • В ту же миску добавить яйцо и хорошо взбить погружным блендером.
  • Сливочное масло заранее достать из холодильника, дать ему смягчиться, порезать на кусочки и отправить в миску с творогом. Снова все взбить блендером до получения воздушной однородной массы.
  • Взбитую массу переложить в кастрюлю.
  • Взять кастрюлю большего диаметра, залить воду, закипятить.
  • Первую кастрюлю поставить во вторую так, чтобы дно первой не касалась воды во второй.

Плавленый сыр из творога

  • Творог плавить на водяной бане, все время перемешивая силиконовой ложечкой. В итоге должна получиться воздушная масса, по консистенции похожая на густую сметану.
  • Через десять минут снять с плиты и снова перебить блендером.
  • В готовый плавленый сыр можно добавить различные добавки по желанию.
  • Достать специальные формочки, хорошо просушить изнутри, смазать маслом внутреннюю поверхность.

Плавленый сыр из творога

  • Сыр отправить в формочки, сверху вплотную накрыть пищевой пленкой, во избежание появления на поверхности корочки.

Формочки закрыть крышками и подержать, пока он остынет.

Вкусный нежный плавленый сыр готов. Кушайте на здоровье!

Плавленый сыр из творога в домашних условиях: Видео

Плавленый сыр из творога в домашних условиях за 5 минут - На Кухне

Сегодня покажем вам как приготовить плавленый сыр из творога в домашних условиях всего за 10 минут.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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