Помидоры Царские без уксуса. Рецепт вкусных и сладких помидор с небольшой кислинкой

Помидоры Царские без уксуса получаются плотными, сочными, с небольшой кислинкой.
Помидоры Царские без уксуса: ингредиенты
- Помидоры — 3-4 кг. (три-четыре килограмма)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Кислота лимонная — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок, укроп, острый перец кусочками, лавровый лист, гвоздика
Способ приготовления:
- Овощи тщательно промойте и сделайте проколы зубочисткой.
- В чистую банку выложите парочку листиков лаврового листа, парочку гвоздики, острый перец, чёрный и душистый перец. Затем выложите помидоры, залейте кипятком и оставьте банку до остывания.
- Затем слейте воду, выложите в банку рубленный чеснок, остальные специи, соль, сахар, кислоту и залейте кипятком.
- Банки закрутите крышками, переверните, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Помидоры Царские без уксуса — невероятно вкусные и сочные.
Приятного аппетита!
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