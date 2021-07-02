Помидоры Царские без уксуса. Рецепт вкусных и сладких помидор с небольшой кислинкой

Помидоры Царские без уксуса получаются плотными, сочными, с небольшой кислинкой.

Помидоры Царские без уксуса: ингредиенты

Помидоры Царские без уксуса

  1. Помидоры — 3-4 кг. (три-четыре килограмма)
  2. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Кислота лимонная — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Чеснок, укроп, острый перец кусочками, лавровый лист, гвоздика

Способ приготовления:

  • Овощи тщательно промойте и сделайте проколы зубочисткой.
  • В чистую банку выложите парочку листиков лаврового листа, парочку гвоздики, острый перец, чёрный и душистый перец. Затем выложите помидоры, залейте кипятком и оставьте банку до остывания.
  • Затем слейте воду, выложите в банку рубленный чеснок, остальные специи, соль, сахар, кислоту и залейте кипятком.
  • Банки закрутите крышками, переверните, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Помидоры Царские без уксуса — невероятно вкусные и сочные.

Помидоры Царские без уксуса. Рецепт вкусных и сладких помидор с небольшой кислинкой 2

Приятного аппетита!

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