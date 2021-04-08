Теперь не выливаю картофельный отвар! Показываю, что я из него готовлю (жалею, что раньше выливала)

На картофельном отваре можно сделать массу вкусных изделий: пироги и пирожки, блины. Тесто с таким ингредиентом получается мягким и пышным, долгое время остается свежим и мягким. Можно сделать и хлеб.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофельный отвар теплый, 300 г;

пюре картофельное, 100 г;

мука, 500 г;

дрожжи сухие, 2 ч.л;

соль, 1 ч.л;

масло растительное, 2 ст.л

Процесс приготовления

Теплый отвар смешиваем с пюре, солью, растительным маслом, вымешиваем до однородности.

Муку просеиваем и большую часть смешиваем с дрожжами, всыпаем в массу и вымешиваем.

Тесто получается липким, накрываем его и оставляем в теплом месте на 40 минут.

Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой и досыпая остаток муки, вымешиваем тесто около 10 минут.

Перекладываем в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.

Обминаем тесто, собираем в колобок и кладем на противень, смазанный маслом или накрытый пергаментом.

Накрываем полотенцем и снова оставляем на 1 час.

Ставим хлеб в разогретую до 190 градусов духовку и печем около 30 минут.

Остужаем буханку на решетке и потом подаем к столу.

По вкусу в такой хлеб можно еще добавить ароматные травы, получается изумительный вкус и аромат.