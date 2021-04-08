Теперь не выливаю картофельный отвар! Показываю, что я из него готовлю (жалею, что раньше выливала)

На картофельном отваре можно сделать массу вкусных изделий: пироги и пирожки, блины. Тесто с таким ингредиентом получается мягким и пышным, долгое время остается свежим и мягким. Можно сделать и хлеб.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофельный отвар теплый, 300 г;
- пюре картофельное, 100 г;
- мука, 500 г;
- дрожжи сухие, 2 ч.л;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное, 2 ст.л
Процесс приготовления
Теплый отвар смешиваем с пюре, солью, растительным маслом, вымешиваем до однородности.
Муку просеиваем и большую часть смешиваем с дрожжами, всыпаем в массу и вымешиваем.
Тесто получается липким, накрываем его и оставляем в теплом месте на 40 минут.
Выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой и досыпая остаток муки, вымешиваем тесто около 10 минут.
Перекладываем в емкость, накрываем и оставляем в теплом месте на 1 час.
Обминаем тесто, собираем в колобок и кладем на противень, смазанный маслом или накрытый пергаментом.
Накрываем полотенцем и снова оставляем на 1 час.
Ставим хлеб в разогретую до 190 градусов духовку и печем около 30 минут.
Остужаем буханку на решетке и потом подаем к столу.
По вкусу в такой хлеб можно еще добавить ароматные травы, получается изумительный вкус и аромат.
А какие на картофельном отваре получаются пирожки! Тесто действительно как пух! Рекомендую!
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