Индейка в фольге: невероятно сочная и лёгкая грудка индейки, запечённая в фольге

Индейка в фольге. Рецепт очень прост. Индейка получается нежной, ароматной. Вы точно не устоите перед таким угощением!

Индейка в фольге: ингредиенты

30 (тридцать) гр – чабреца, тимьяна 500 (пятьсот_ гр – филе индейки 20 (двадцать) гр – меда Соль и черный молотый перец по вкусу

Индейка в фольге: рецепт

Индейка мясо идеальное. В нем столько всего полезного! Оно очень рекомендовано и деткам! Снимите с грудки филе. Промойте хорошенько

Мед возьмите жидкий. Налейте его в посуду, добавьте к меду специи. Соль и перец. Выложите мясо на фольгу и обильно смажьте медом со специями

Заверните мясо в фольгу

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Не передержите. Чтобы мясо не высохло. И осталось нежным и сочным

Нарежьте индейку ломтиками и подавайте с любым гарниром

Индейка в фольге готова!

В этом блюде именно мед играет важную роль. Именно мед и специи делают индейку с невероятным вкусом и ароматом. Обязательно возьмите на заметку такой вид запекания мяса индейки! На здоровье!