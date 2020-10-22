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Индейка в фольге: невероятно сочная и лёгкая грудка индейки, запечённая в фольге

Индейка в фольге. Рецепт очень прост. Индейка получается нежной, ароматной. Вы точно не устоите перед таким угощением!

Индейка в фольге: ингредиенты

Индейка в фольге

  1. 30 (тридцать) гр – чабреца, тимьяна
  2. 500 (пятьсот_ гр – филе индейки
  3. 20 (двадцать) гр – меда
  4. Соль и черный молотый перец по вкусу

Индейка в фольге: рецепт

Индейка в фольге

  • Индейка мясо идеальное. В нем столько всего полезного! Оно очень рекомендовано и деткам! Снимите с грудки филе. Промойте хорошенько
  • Мед возьмите жидкий. Налейте его в посуду, добавьте к меду специи. Соль и перец. Выложите мясо на фольгу и обильно смажьте медом со специями
  • Заверните мясо в фольгу
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Не передержите. Чтобы мясо не высохло. И осталось нежным и сочным
  • Нарежьте индейку ломтиками и подавайте с любым гарниром

Индейка в фольге готова!

Индейка в фольге

В этом блюде именно мед играет важную роль. Именно мед и специи делают индейку с невероятным вкусом и ароматом. Обязательно возьмите на заметку такой вид запекания мяса индейки! На здоровье!

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