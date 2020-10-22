Индейка в фольге: невероятно сочная и лёгкая грудка индейки, запечённая в фольге

Индейка в фольге. Рецепт очень прост. Индейка получается нежной, ароматной. Вы точно не устоите перед таким угощением!
Индейка в фольге: ингредиенты
- 30 (тридцать) гр – чабреца, тимьяна
- 500 (пятьсот_ гр – филе индейки
- 20 (двадцать) гр – меда
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Индейка в фольге: рецепт
- Индейка мясо идеальное. В нем столько всего полезного! Оно очень рекомендовано и деткам! Снимите с грудки филе. Промойте хорошенько
- Мед возьмите жидкий. Налейте его в посуду, добавьте к меду специи. Соль и перец. Выложите мясо на фольгу и обильно смажьте медом со специями
- Заверните мясо в фольгу
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса. Не передержите. Чтобы мясо не высохло. И осталось нежным и сочным
- Нарежьте индейку ломтиками и подавайте с любым гарниром
Индейка в фольге готова!
В этом блюде именно мед играет важную роль. Именно мед и специи делают индейку с невероятным вкусом и ароматом. Обязательно возьмите на заметку такой вид запекания мяса индейки! На здоровье!
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