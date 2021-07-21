Запечённые овощи в духовке с сыром. Очень простой и вкусный вариант

Запечённые овощи в духовке с сыром — идеальный рецепт простой закуски или полезного гарнира.
Запечённые овощи в духовке с сыром: ингредиенты
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Сладкий репчатый лук – ½ шт. (пол штуки)
- Баклажаны – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Французская горчица с зёрнышками – 30 г. (тридцать грамм)
- Твёрдый сыр – 100 г. (сто грамм)
- Перец – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и нарежьте толстыми кружочками помидоры и баклажаны.
- Посолите баклажаны и оставьте на 10 минут, чтобы сок выделился.
- Тонкими колечками нарежьте репчатый лук.
- Сковороду с растительным маслом сильно разогрейте. Слегка отожмите баклажан, выложите на сковороду и до золотистой корочки обжарьте с обеих сторон, после убавьте огонь и готовьте его практически до полной готовности.
- Овощи выложите на огнеупорное блюдо, чередуя их так, чтобы лук находился между помидором и баклажаном, в виде черепицы.
- Смешайте майонез и горчицу, после получившимся соусом полейте овощи. Всё обильно посыпьте нат6ртым сыром и на 10 минут поставьте в духовку.
- Посыпьте готовое блюдо мелко нарубленной зеленью и подайте к столу.
Запечённые овощи в духовке с сыром — простой и вкусный рецепт.
Приятного аппетита!
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