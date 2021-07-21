Запечённые овощи в духовке с сыром. Очень простой и вкусный вариант

Запечённые овощи в духовке с сыром — идеальный рецепт простой закуски или полезного гарнира.

Запечённые овощи в духовке с сыром: ингредиенты

Запечённые овощи в духовке с сыром. Очень простой и вкусный вариант 4

  1. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  2. Сладкий репчатый лук – ½ шт. (пол штуки)
  3. Баклажаны – 1 шт. (одна штука)
  4. Майонез – 75 г. (семьдесят пять грамм)
  5. Французская горчица с зёрнышками – 30 г. (тридцать грамм)
  6. Твёрдый сыр – 100 г. (сто грамм)
  7. Перец – по вкусу
  8. Зелень – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Промойте и нарежьте толстыми кружочками помидоры и баклажаны.
  • Посолите баклажаны и оставьте на 10 минут, чтобы сок выделился.
  • Тонкими колечками нарежьте репчатый лук.
  • Сковороду с растительным маслом сильно разогрейте. Слегка отожмите баклажан, выложите на сковороду и до золотистой корочки обжарьте с обеих сторон, после убавьте огонь и готовьте его практически до полной готовности.
  • Овощи выложите на огнеупорное блюдо, чередуя их так, чтобы лук находился между помидором и баклажаном, в виде черепицы.
  • Смешайте майонез и горчицу, после получившимся соусом полейте овощи. Всё обильно посыпьте нат6ртым сыром и на 10 минут поставьте в духовку.
  • Посыпьте готовое блюдо мелко нарубленной зеленью и подайте к столу.

Запечённые овощи в духовке с сыром — простой и вкусный рецепт.

Запечённые овощи в духовке с сыром

Приятного аппетита!

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