Банановый торт без выпечки: для любителей вкусных десертов.

Банановый торт без выпечки! Если вам неохота возиться, или же по какой-то причине вы не можете воспользоваться духовкой, а может вам захотелось на скорую руку приготовить чего-нибудь вкусненького вместе со своим маленьким ребенком, то этот рецепт точно для вас! Этот банановый торт без выпечки получается очень изысканным и нежным.
Банановый торт без выпечки: ингредиенты
- двести пятьдесят грамм песочного печенья
- сто грамм сливочного масла
- двести пятьдесят грамм творожной массы
- сто грамм крем-сыра
- пятьдесят грамм сахарной пудры
- три банана
- банан и арахис – для украшения
Банановый торт без выпечки: приготовление
- Печенья выложить в глубокую емкость, разломать и измельчить блендером.
- Достать сливочное масло и растопить на водяной бане. Налить поверх растолченного печенья. Хорошенько перемешать полученную массу до получения однородности.
- Полученную массу выложить в форму для выпекания, аккуратно выровнять ее по дну формы.
- Творожную массу выложить в глубокую емкость, туда же положить крем-сыр, засыпать сахарную пудру и взбить миксером.
- Поверх коржа из печенья выложить половину получившегося крема.
- Бананы помыть, почистить и разрезать кружочками, шириной в два сантиметра. Выложить банановые кружочки поверх крема так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
- Оставшимся кремом смазать верх торта.
- Прямо в форме поместить торт в холодильник часов на пять.
- После того, как пройдет необходимое время, торт достать. Аккуратно раскрыть стенки формы и извлечь из нее торт. Тортик можно украсить арахисом и банановыми кружочками.
Подавайте торт на большой плоской тарелке. Созывайте гостей пить чай и есть этот замечательный торт!
Банановый торт без выпечки: готов
Приятного аппетита!
Свежие комментарии