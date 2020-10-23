Банановый торт без выпечки: для любителей вкусных десертов.

Банановый торт без выпечки! Если вам неохота возиться, или же по какой-то причине вы не можете воспользоваться духовкой, а может вам захотелось на скорую руку приготовить чего-нибудь вкусненького вместе со своим маленьким ребенком, то этот рецепт точно для вас! Этот банановый торт без выпечки получается очень изысканным и нежным.

Банановый торт без выпечки: ингредиенты

двести пятьдесят грамм песочного печенья

сто грамм сливочного масла

двести пятьдесят грамм творожной массы

сто грамм крем-сыра

пятьдесят грамм сахарной пудры

три банана

банан и арахис – для украшения

Банановый торт без выпечки: приготовление

Печенья выложить в глубокую емкость, разломать и измельчить блендером.

Достать сливочное масло и растопить на водяной бане. Налить поверх растолченного печенья. Хорошенько перемешать полученную массу до получения однородности.

Полученную массу выложить в форму для выпекания, аккуратно выровнять ее по дну формы.

Творожную массу выложить в глубокую емкость, туда же положить крем-сыр, засыпать сахарную пудру и взбить миксером.

Поверх коржа из печенья выложить половину получившегося крема.

Бананы помыть, почистить и разрезать кружочками, шириной в два сантиметра. Выложить банановые кружочки поверх крема так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Оставшимся кремом смазать верх торта.

Прямо в форме поместить торт в холодильник часов на пять.

После того, как пройдет необходимое время, торт достать. Аккуратно раскрыть стенки формы и извлечь из нее торт. Тортик можно украсить арахисом и банановыми кружочками.

Подавайте торт на большой плоской тарелке. Созывайте гостей пить чай и есть этот замечательный торт!

Банановый торт без выпечки: готов

Приятного аппетита!