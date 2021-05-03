Чебуреки на заварном тесте. Делюсь рецептом, проверенным годами

Чебуреки на заварном тесте невероятно вкусные и нежные. Попробовав один раз чебуреки по этому рецепту, Вы всегда будете готовить именно так.

Чебуреки на заварном тесте: ингредиенты

Тесто:

Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм) Мука — 3,5 ст. (три с половиной стакана) Кипяток — 1 ст. (один стакан) Яйца — 1 шт. (одна штука) Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Начинка:

Мякоть свинины (курятины или говядины) — 500 гр. (пятьсот грамм) Лук — 4-6 шт. (четыре-шесть штук0 Масло подсолнечное для жарки Перец душистый, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Смешайте в миске просеянную муку и соль, влейте стакан кипятка и быстро перемешайте вилкой.

Взбейте с яйцом слегка растопленное сливочное масло и быстро добавьте в мучную массу.

Замесите очень мягкое и нежное тесто, накройте салфеткой и начните готовить начинку.

Очищенный лук и мясо пропустите через мясорубку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

От теста отрезайте небольшие части и раскатайте очень тонко.

Мясную начинку выложите на одну половину теста и накройте второй половиной.

Края чебурека хорошо закрепите.

Выложите чебуреки на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Чебуреки на заварном тесте Вам очень понравятся.

Приятного аппетита!