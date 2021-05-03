Чебуреки на заварном тесте. Делюсь рецептом, проверенным годами

Чебуреки на заварном тесте невероятно вкусные и нежные. Попробовав один раз чебуреки по этому рецепту, Вы всегда будете готовить именно так.
Чебуреки на заварном тесте: ингредиенты
Тесто:
- Масло сливочное — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 3,5 ст. (три с половиной стакана)
- Кипяток — 1 ст. (один стакан)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Начинка:
- Мякоть свинины (курятины или говядины) — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Лук — 4-6 шт. (четыре-шесть штук0
- Масло подсолнечное для жарки
- Перец душистый, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Подготовьте все необходимые ингредиенты.
- Смешайте в миске просеянную муку и соль, влейте стакан кипятка и быстро перемешайте вилкой.
- Взбейте с яйцом слегка растопленное сливочное масло и быстро добавьте в мучную массу.
- Замесите очень мягкое и нежное тесто, накройте салфеткой и начните готовить начинку.
- Очищенный лук и мясо пропустите через мясорубку, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- От теста отрезайте небольшие части и раскатайте очень тонко.
- Мясную начинку выложите на одну половину теста и накройте второй половиной.
- Края чебурека хорошо закрепите.
- Выложите чебуреки на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Чебуреки на заварном тесте Вам очень понравятся.
Приятного аппетита!
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