Домашняя щучья икра: быстрый холодный посол икры – самый лучший

Домашняя щучья икра – пожалуй этот рецепт самый лучший и быстрый. Под силу даже начинающей хозяюшке.
Домашняя щучья икра: ингредиенты
- 3 (три) ст. ложки – соли
- 500 (пятьсот) гр – щучьей икры
Домашняя щучья икра: рецепт
- Икру очень аккуратно промойте. Чтобы не порвались пленки
- Нарежьте ее на кусочки
- Слой за слоем отделяйте и снимайте пленку. В итоге икринки будут на доске, а пленка останется у вас в руках
- Переложите икру в посуду. Несколько раз промойте ее. Прям много раз промывайте!
- Затем, залейте икру водой и посолите. Мешайте минут 15. Соль так растворится, а икра просолится. Дайте воде стечь, переложив икру на дуршлаг
Домашняя щучья икра готова!
Очень вкусно просто намазать на хлеб. На хлеб с маслом. В салаты в виде добавки. Для тарталеток! В профитролях. Видите как много вариаций употребить эту наивкуснейшую икру! А главное домашняя, знаете, что вы делали сами. А то сейчас на рынках много подделок, и вы не получите той пользы от продукта, которой он обладает. На здоровье.
Свежие комментарии