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Домашняя щучья икра: быстрый холодный посол икры – самый лучший

Домашняя щучья икра – пожалуй этот рецепт самый лучший и быстрый. Под силу даже начинающей хозяюшке.

Домашняя щучья икра: ингредиенты

Домашняя щучья икра

  1. 3 (три) ст. ложки – соли
  2. 500 (пятьсот) гр – щучьей икры

Домашняя щучья икра: рецепт

Домашняя щучья икра

  • Икру очень аккуратно промойте. Чтобы не порвались пленки
  • Нарежьте ее на кусочки
  • Слой за слоем отделяйте и снимайте пленку. В итоге икринки будут на доске, а пленка останется у вас в руках
  • Переложите икру в посуду. Несколько раз промойте ее. Прям много раз промывайте!
  • Затем, залейте икру водой и посолите. Мешайте минут 15. Соль так растворится, а икра просолится. Дайте воде стечь, переложив икру на дуршлаг

Домашняя щучья икра готова!

Очень вкусно просто намазать на хлеб. На хлеб с маслом. В салаты в виде добавки. Для тарталеток! В профитролях. Видите как много вариаций употребить эту наивкуснейшую икру! А главное домашняя, знаете, что вы делали сами. А то сейчас на рынках много подделок, и вы не получите той пользы от продукта, которой он обладает. На здоровье.

Домашняя щучья икра

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