Домашняя щучья икра: быстрый холодный посол икры – самый лучший

Домашняя щучья икра – пожалуй этот рецепт самый лучший и быстрый. Под силу даже начинающей хозяюшке.

Домашняя щучья икра: ингредиенты

3 (три) ст. ложки – соли 500 (пятьсот) гр – щучьей икры

Домашняя щучья икра: рецепт

Икру очень аккуратно промойте. Чтобы не порвались пленки

Нарежьте ее на кусочки

Слой за слоем отделяйте и снимайте пленку. В итоге икринки будут на доске, а пленка останется у вас в руках

Переложите икру в посуду. Несколько раз промойте ее. Прям много раз промывайте!

Затем, залейте икру водой и посолите. Мешайте минут 15. Соль так растворится, а икра просолится. Дайте воде стечь, переложив икру на дуршлаг

Домашняя щучья икра готова!

Очень вкусно просто намазать на хлеб. На хлеб с маслом. В салаты в виде добавки. Для тарталеток! В профитролях. Видите как много вариаций употребить эту наивкуснейшую икру! А главное домашняя, знаете, что вы делали сами. А то сейчас на рынках много подделок, и вы не получите той пользы от продукта, которой он обладает. На здоровье.