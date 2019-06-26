Вот они самые оригинальные пельмени, когда попробуете, об обычных и слышать не захотите

Ингредиенты:

Пшеничная мука 600 г

Кефир 200 мл

Яйцо 1 шт.

Сода 1 ч. л.

Свиной фарш 500 г

Лук 1 шт.

Чеснок 4–5 зуб.

Укроп 1/2 пуч.

Соль по вкусу

Черный перец (молотый) по вкусу

Лавровый лист по вкусу

Приготовление:

Яйцо размешайте с солью, влейте подогретый кефир с содой, перемешайте и пусть постоит минут 15. А пока помойте и порежьте укроп, добавьте его в приготовленную смесь, всыпьте муку и вымесите тесто, накройте его и отставьте на 20 минут.

Сделайте фарш из свинины, добавьте специи, соль, измельченный чеснок и лук.

Несколько лавровых листов залейте кипятком (50 мл), охладите и добавьте настой к фаршу.

Сформируйте пельмени удобным для вас способом.

В кастрюле закипятите воду, немного посолите, добавьте лавровый лист и варите пельмени партиями около 7 минут.

Приятного аппетита!!!