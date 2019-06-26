Вот они самые оригинальные пельмени, когда попробуете, об обычных и слышать не захотите

Ингредиенты:
Пшеничная мука 600 г
Кефир 200 мл
Яйцо 1 шт.
Сода 1 ч. л.
Свиной фарш 500 г
Лук 1 шт.
Чеснок 4–5 зуб.
Укроп 1/2 пуч.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Лавровый лист по вкусу
Приготовление:
Яйцо размешайте с солью, влейте подогретый кефир с содой, перемешайте и пусть постоит минут 15. А пока помойте и порежьте укроп, добавьте его в приготовленную смесь, всыпьте муку и вымесите тесто, накройте его и отставьте на 20 минут.
Сделайте фарш из свинины, добавьте специи, соль, измельченный чеснок и лук.
Несколько лавровых листов залейте кипятком (50 мл), охладите и добавьте настой к фаршу.
Сформируйте пельмени удобным для вас способом.
В кастрюле закипятите воду, немного посолите, добавьте лавровый лист и варите пельмени партиями около 7 минут.
Приятного аппетита!!!
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