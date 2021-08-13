Быстрый карамельный торт. Карамельная начинка и нежнейший бисквит

Быстрый карамельный торт не займёт много времени, но получается невероятно вкусным и красивым.
Быстрый карамельный торт: ингредиенты
Бисквит:
- Мука – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Яйца – 6 шт. (шесть штук)
- Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
- Порошок для выпечки – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Одноразовый пакетик растворимого какао – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Крем:
- Сладкий крекер – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Варёная сгущёнка – 380 г. (триста пятьдесят грамм)
- Маковые рыбки – 100 г. (сто грамм)
- Пачка масла
- Чернослив – по желанию
- Орехи – по желанию
Способ приготовления:
- Яйца разделите на белки и желтки.
- Всыпьте в белки соль и пробивайте миксером до стойкости. Всыпьте сахар и ещё рз взбейте.
- В отдельной ёмкости взбейте до густоты желтки.
- Желточную и белковую массы смешайте.
- Сделайте микс из муки, разрыхлителя, какао и растворимого какао. Сюда добавьте яичную массу и сделайте тесто.
- Бисквит выпекайте около 40 минут про температуре 180 градусов.
- В это время приготовьте крем. Соедините варёную сгущёнку и мягкое масло в отдельной ёмкости и взбейте миксером.
- Сдобрите крем измельчёнными печеньями, орехами и мелкими кусочками чернослива.
- На блюдо выложите готовый бисквит и сделайте два разных коржа.
- Положите первый корж, после прослойку и сверху накройте второй частью бисквита. Сверху можете полить крошкой из печенья и растопленной шоколадкой. Оставьте на ночь для пропитки.
Быстрый карамельный торт — для настоящих сладкоежек.
Пеките на здоровье!
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