Быстрый карамельный торт. Карамельная начинка и нежнейший бисквит

Быстрый карамельный торт не займёт много времени, но получается невероятно вкусным и красивым.

Быстрый карамельный торт: ингредиенты

Бисквит:

Мука – 4 ст. л. (четыре столовых ложки) Яйца – 6 шт. (шесть штук) Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки) Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки) Порошок для выпечки – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Одноразовый пакетик растворимого какао – 1 ст. л. (одна столовая ложка) Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Крем:

Сладкий крекер – 250 г. (двести пятьдесят грамм) Варёная сгущёнка – 380 г. (триста пятьдесят грамм) Маковые рыбки – 100 г. (сто грамм) Пачка масла Чернослив – по желанию Орехи – по желанию

Способ приготовления:

Яйца разделите на белки и желтки.

Всыпьте в белки соль и пробивайте миксером до стойкости. Всыпьте сахар и ещё рз взбейте.

В отдельной ёмкости взбейте до густоты желтки.

Желточную и белковую массы смешайте.

Сделайте микс из муки, разрыхлителя, какао и растворимого какао. Сюда добавьте яичную массу и сделайте тесто.

Бисквит выпекайте около 40 минут про температуре 180 градусов.

В это время приготовьте крем. Соедините варёную сгущёнку и мягкое масло в отдельной ёмкости и взбейте миксером.

Сдобрите крем измельчёнными печеньями, орехами и мелкими кусочками чернослива.

На блюдо выложите готовый бисквит и сделайте два разных коржа.

Положите первый корж, после прослойку и сверху накройте второй частью бисквита. Сверху можете полить крошкой из печенья и растопленной шоколадкой. Оставьте на ночь для пропитки.

Быстрый карамельный торт — для настоящих сладкоежек.

Пеките на здоровье!