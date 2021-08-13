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Быстрый карамельный торт. Карамельная начинка и нежнейший бисквит

Быстрый карамельный торт не займёт много времени, но получается невероятно вкусным и красивым.

Быстрый карамельный торт: ингредиенты

Быстрый карамельный торт

Бисквит:

  1. Мука – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  2. Яйца – 6 шт. (шесть штук)
  3. Какао – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Сахар – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
  5. Порошок для выпечки – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Одноразовый пакетик растворимого какао – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Крем:

  1. Сладкий крекер – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
  2. Варёная сгущёнка – 380 г. (триста пятьдесят грамм)
  3. Маковые рыбки – 100 г. (сто грамм)
  4. Пачка масла
  5. Чернослив – по желанию
  6. Орехи – по желанию

Способ приготовления:

  • Яйца разделите на белки и желтки.
  • Всыпьте в белки соль и пробивайте миксером до стойкости. Всыпьте сахар и ещё рз взбейте.
  • В отдельной ёмкости взбейте до густоты желтки.
  • Желточную и белковую массы смешайте.
  • Сделайте микс из муки, разрыхлителя, какао и растворимого какао. Сюда добавьте яичную массу и сделайте тесто.
  • Бисквит выпекайте около 40 минут про температуре 180 градусов.
  • В это время приготовьте крем. Соедините варёную сгущёнку и мягкое масло в отдельной ёмкости и взбейте миксером.
  • Сдобрите крем измельчёнными печеньями, орехами и мелкими кусочками чернослива.
  • На блюдо выложите готовый бисквит и сделайте два разных коржа.
  • Положите первый корж, после прослойку и сверху накройте второй частью бисквита. Сверху можете полить крошкой из печенья  и растопленной шоколадкой. Оставьте на ночь для пропитки.

Быстрый карамельный торт — для настоящих сладкоежек.

Быстрый карамельный торт. Карамельная начинка и нежнейший бисквит 2

 

Пеките на здоровье!

 

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