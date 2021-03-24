Бесподобные слоистые булочки из ночного теста. Вкусные и готовятся просто

Булочки слоистые, мягкие, ароматные. Готовить их очень просто, получается достаточно много сдобы, которую подаем к завтраку, полднику. Мои дети очень любят брать их с собой в школу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир теплый, 300 мл;

сахар, 2 ст.л;

дрожжи сухие 2 ч.л;

яйцо, 1 шт;

соль щепотка;

мука, около 550 г;

масло сливочное, 150 г.

Для приготовления кошки необходимо:

сахар, 80 г;

масло сливочное, 50 г;

мука, 60 г.

Для смазывания булочек взбить желток с ложкой молока.

Процесс приготовления

Нагреваем кефир до теплого состояния и смешиваем с сахаром и дрожжами.

Добавляем щепотку соли и яйцо, перемешиваем до однородности.

Всыпаем большую часть просеянной муки, вымешиваем.

Постепенно вводим остальную муку и вымешиваем тесто.

Трем на крупной терке холодное сливочное масло и дальше вымешиваем тесто до однородности. Накрываем и оставляем на 1 час.

Трем холодное масло в муку, смешанную с сахаром, и перемешиваем все руками до состояния крошки. Отправляем в холодильник.

Тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в тонкий пласт.

Каждый пласт посыпаем крошкой, складываем пополам, обсыпаем крошкой, еще раз складываем, посыпаем крошкой и складываем.

Раскатываем скалкой сложенный пласт и режем порционные кусочками.

Также поступаем и со вторым пластом.

Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем взбитым желтком с молоком.

Выпекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.

Когда булочки остынут, можно еще посыпать сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей или цедрой цитрусовых измельченными орешками.