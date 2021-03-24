Бесподобные слоистые булочки из ночного теста. Вкусные и готовятся просто

Булочки слоистые, мягкие, ароматные. Готовить их очень просто, получается достаточно много сдобы, которую подаем к завтраку, полднику. Мои дети очень любят брать их с собой в школу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир теплый, 300 мл;
- сахар, 2 ст.л;
- дрожжи сухие 2 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- соль щепотка;
- мука, около 550 г;
- масло сливочное, 150 г.
Для приготовления кошки необходимо:
- сахар, 80 г;
- масло сливочное, 50 г;
- мука, 60 г.
Для смазывания булочек взбить желток с ложкой молока.
Процесс приготовления
Нагреваем кефир до теплого состояния и смешиваем с сахаром и дрожжами.
Добавляем щепотку соли и яйцо, перемешиваем до однородности.
Всыпаем большую часть просеянной муки, вымешиваем.
Постепенно вводим остальную муку и вымешиваем тесто.
Трем на крупной терке холодное сливочное масло и дальше вымешиваем тесто до однородности. Накрываем и оставляем на 1 час.
Трем холодное масло в муку, смешанную с сахаром, и перемешиваем все руками до состояния крошки. Отправляем в холодильник.
Тесто делим на 2 части и каждую раскатываем в тонкий пласт.
Каждый пласт посыпаем крошкой, складываем пополам, обсыпаем крошкой, еще раз складываем, посыпаем крошкой и складываем.
Раскатываем скалкой сложенный пласт и режем порционные кусочками.
Также поступаем и со вторым пластом.
Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом.
Смазываем взбитым желтком с молоком.
Выпекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах.
Когда булочки остынут, можно еще посыпать сахарной пудрой или пудрой, смешанной с корицей или цедрой цитрусовых измельченными орешками.
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