Многие ищут, но не знают, как это вкусно. Салат по-королевски!

В такого рода салатах, главной изюминкой являются отличные сочетания контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки, чеснок и кукуруза – это очень оригинально и прекрасно подходит к прочим закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 8 шт;

апельсин, 1 шт;

яйца, 8 шт;

чеснок, 1 зубчик;

кукуруза консервированная, 4 ст.л;

майонез, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Все продукты режем не мелкими кусочками – в салате вы должны ощущать вкус каждого продукта и в этом его прелесть.

Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом по вкусу.