Скатерть-Самобранка

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Многие ищут, но не знают, как это вкусно. Салат по-королевски!

В такого рода салатах, главной изюминкой являются отличные сочетания контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки, чеснок и кукуруза – это очень оригинально и прекрасно подходит к прочим закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крабовые палочки, 8 шт;
  • апельсин, 1 шт;
  • яйца, 8 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • кукуруза консервированная, 4 ст.л;
  • майонез, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Все продукты режем не мелкими кусочками – в салате вы должны ощущать вкус каждого продукта и в этом его прелесть.

Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим.

Смешиваем все продукты и заправляем майонезом по вкусу.

Многие ищут, но не знают, как это вкусно. Салат по-королевски!

Я иногда заменяю апельсин на консервированный ананас, который беру или кубиками или кольцами, режу на кусочки. Получается также оригинально и вкусно. Если не любите кукурузу, можно заменять горошком.

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