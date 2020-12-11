Многие ищут, но не знают, как это вкусно. Салат по-королевски!

В такого рода салатах, главной изюминкой являются отличные сочетания контрастных вкусов: сладкие апельсины и соленые крабовые палочки, чеснок и кукуруза – это очень оригинально и прекрасно подходит к прочим закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки, 8 шт;
- апельсин, 1 шт;
- яйца, 8 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- кукуруза консервированная, 4 ст.л;
- майонез, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Все продукты режем не мелкими кусочками – в салате вы должны ощущать вкус каждого продукта и в этом его прелесть.
Чеснок пропускаем через пресс или мелко рубим.
Смешиваем все продукты и заправляем майонезом по вкусу.
Я иногда заменяю апельсин на консервированный ананас, который беру или кубиками или кольцами, режу на кусочки. Получается также оригинально и вкусно. Если не любите кукурузу, можно заменять горошком.
Свежие комментарии