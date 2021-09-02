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Пельмени на сковороде. Любимое блюдо в жареном виде

Пельмени на сковороде получаются просто идеальными — слегка хрустящими, сочными и невероятно вкусными.

Пельмени на сковороде: ингредиенты

Пельмени на сковороде

  1. Замороженные мясные пельмени — 800 гр. (восемьсот грамм)
  2. Сливочное масло — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  3. Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Вода — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитра)
  5. Свежая петрушка, соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Поставьте сковороду на огонь, разогрейте в ней масло и сделайте средний огонь.
  • Одним слоем выложите пельмени из морозилки , обжарьте с обеих сторон по 5 минут, пока пельмени не зазолотятся.
  • Присалите, приперчите, затем введите воду, закройте крышкой и варите минут 5, после чего продолжайте варить на слабом огне.
  • Пельмени вымесите с кусочками сливочного масла, посолите слегка, присыпьте зеленью.
  • Подавайте со сметаной или любым соусом по вкусу.

Пельмени на сковороде — новый вкус любимого блюда.

 

Пельмени на сковороде. Любимое блюдо в жареном виде 2

Приятного аппетита!

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