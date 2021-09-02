Пельмени на сковороде. Любимое блюдо в жареном виде

Пельмени на сковороде получаются просто идеальными — слегка хрустящими, сочными и невероятно вкусными.
Пельмени на сковороде: ингредиенты
- Замороженные мясные пельмени — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Сливочное масло — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Подсолнечное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Вода — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитра)
- Свежая петрушка, соль, чёрный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Поставьте сковороду на огонь, разогрейте в ней масло и сделайте средний огонь.
- Одним слоем выложите пельмени из морозилки , обжарьте с обеих сторон по 5 минут, пока пельмени не зазолотятся.
- Присалите, приперчите, затем введите воду, закройте крышкой и варите минут 5, после чего продолжайте варить на слабом огне.
- Пельмени вымесите с кусочками сливочного масла, посолите слегка, присыпьте зеленью.
- Подавайте со сметаной или любым соусом по вкусу.
Пельмени на сковороде — новый вкус любимого блюда.
Приятного аппетита!
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