Репчатый лук безусловно является важной составляющей любой кухни, в особенности русской. Без лука мы не сможем приготовить элементарно вкусный шашлык, что уж говорить о других, более сложных блюдах. В магазинах лук стоит не слишком дорого, как например болгарский перец, но и не совсем дешёво, поэтому мы заинтересованы в большом количестве урожая этого прекрасного плода.

Что нужно добавлять в почву, чтобы получать по-настоящему большой репчатый лук, и совершенно не важно какого он сорта

Над выбором сорта лука никто не привык заморачиваться, ведь все его сорта примерно одинаковы. они имеют схожий вкус, свойства и даже размер. Конечно, есть некоторые виды, которые будут вырастать раньше обычного, или например будут храниться гораздо дольше. Это всё конечно хорошо, но ключевого значения это не играет.

Мы должны понимать, что наша главная задача — это вырастить максимально большой плод, ведь из-за большого размера лук ни чуть не теряет своих свойств, в отличие от тех же огурцов. Но как это сделать, и что наконец нужно добавлять в почву, чтобы луковицы выросли действительно большими?

Если пораскинуть мозгами и покопаться в интернете, то можно найти информацию о веществах, которые увеличивают конкретно размер плодов.

Среди таких веществ находятся азот, железо и в особенности кальций. Благодаря железу, растение лучше использует фотосинтез, что косвенно и довольно сильно влияет на рост плодов лука. Но роль кальция ещё больше.

Кальций уже напрямую влияет на рост самих луковиц, ведь благодаря нему клетки интенсивно делятся и плод растёт. Потому нужно найти универсальное удобрение, которое будет обладать большим объёмом железа, кальция, ну и конечно азота. Идеальным будет удобрение сперва органическим, например перегноем, для насыщения почвы азотом.

И сразу после внесения перегноя нужно добавить золу, желательно в больших количествах. Тут переборщить будет невозможно. Эти удобрения я проверил на своём луке и он уродился действительно очень большим, что доказывает верность моих утверждений. Что самое приятное, лук вырастает большим в этот же год, когда были внесены удобрения, а не на следующий год.