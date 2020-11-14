Не ожидала, что он выйдет таким – тыквенный кекс! Просто и вкусно

Тыквенно-шоколадный кекс получается мягким, влажным, сочным, очень ароматным. Рецепт я нашла в сети, попробовала и моя семья просто в восторге, это на самом деле стоит того, чтобы сделать.

Для приготовления тыквенного теста вам потребуются такие ингредиенты:

пюре тыквенное, 125 г;

сахар, 80 г;

ванильный сахар;

масло растительное, 50 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, 130 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка;

цедра апельсина.

Для приготовления шоколадного теста необходимо:

масло сливочное размягченное, 70 г;

сахар, 120 г;

ванильный сахар;

яйца, 2 шт;

сметана, 50 г;

какао, 30 г;

разрыхлитель, 0.5 ч.л;

сода, четверть ч.л;

соль щепотка.

Процесс приготовления

Заранее вынимаем все продукты из холодильника, чтобы они приобрели комнатную температуру.

Тыкву запекаем 30 – 40 минут до мягкости при 200 градусах.

Отбиваем пюре в нужном нам количестве.

Смешиваем с яйцом и растительным маслом, сахаром и вымешиваем до однородности.

Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, ванильный сахар и цедру целого апельсина.

Соединяем обе смеси и вымешиваем до однородности.

Совет: тесто должно получится таким, как для оладушек.

Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до состояния крема.

Добавляем яйца и взбиваем.

Вводим сметану и взбиваем.

Добавляем все сухие продукты вымешиваем тесто миксером.

В форму для выпечки выкладываем оба теста, чередуя их, чтобы получилось полосатое чудо.

Выпекаем около 1 часа при 170 градусах.

Остужаем и посыпаем сахарной пудрой, подаем к столу.