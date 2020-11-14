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Не ожидала, что он выйдет таким – тыквенный кекс! Просто и вкусно

Тыквенно-шоколадный кекс получается мягким, влажным, сочным, очень ароматным. Рецепт я нашла в сети, попробовала и моя семья просто в восторге, это на самом деле стоит того, чтобы сделать.

Для приготовления тыквенного теста вам потребуются такие ингредиенты:

  • пюре тыквенное, 125 г;
  • сахар, 80 г;
  • ванильный сахар;
  • масло растительное, 50 мл;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, 130 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • соль щепотка;
  • цедра апельсина.

Для приготовления шоколадного теста необходимо:

  • масло сливочное размягченное, 70 г;
  • сахар, 120 г;
  • ванильный сахар;
  • яйца, 2 шт;
  • сметана, 50 г;
  • какао, 30 г;
  • разрыхлитель, 0.5 ч.л;
  • сода, четверть ч.л;
  • соль щепотка.

Процесс приготовления

Заранее вынимаем все продукты из холодильника, чтобы они приобрели комнатную температуру.

Тыкву запекаем 30 – 40 минут до мягкости при 200 градусах.

Отбиваем пюре в нужном нам количестве.

Смешиваем с яйцом и растительным маслом, сахаром и вымешиваем до однородности.

Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, ванильный сахар и цедру целого апельсина.

Соединяем обе смеси и вымешиваем до однородности.

Совет: тесто должно получится таким, как для оладушек.

Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до состояния крема.

Добавляем яйца и взбиваем.

Вводим сметану и взбиваем.

Добавляем все сухие продукты  вымешиваем тесто миксером.

В форму для выпечки выкладываем оба теста, чередуя их, чтобы получилось полосатое чудо.

Выпекаем около 1 часа при 170 градусах.

Остужаем и посыпаем сахарной пудрой, подаем к столу.

Не ожидала, что он выйдет таким – тыквенный кекс! Просто и вкусно

То, что форму я не застилала и не смазывала, это не ошибка —  в тесте достаточно и сливочного, и растительного масла и кекс не пригорит. Это касается и печенья, бисквитов с разными маслами.

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