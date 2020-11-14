Не ожидала, что он выйдет таким – тыквенный кекс! Просто и вкусно

Тыквенно-шоколадный кекс получается мягким, влажным, сочным, очень ароматным. Рецепт я нашла в сети, попробовала и моя семья просто в восторге, это на самом деле стоит того, чтобы сделать.
Для приготовления тыквенного теста вам потребуются такие ингредиенты:
- пюре тыквенное, 125 г;
- сахар, 80 г;
- ванильный сахар;
- масло растительное, 50 мл;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 130 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка;
- цедра апельсина.
Для приготовления шоколадного теста необходимо:
- масло сливочное размягченное, 70 г;
- сахар, 120 г;
- ванильный сахар;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 50 г;
- какао, 30 г;
- разрыхлитель, 0.5 ч.л;
- сода, четверть ч.л;
- соль щепотка.
Процесс приготовления
Заранее вынимаем все продукты из холодильника, чтобы они приобрели комнатную температуру.
Тыкву запекаем 30 – 40 минут до мягкости при 200 градусах.
Отбиваем пюре в нужном нам количестве.
Смешиваем с яйцом и растительным маслом, сахаром и вымешиваем до однородности.
Отдельно смешиваем муку, разрыхлитель, ванильный сахар и цедру целого апельсина.
Соединяем обе смеси и вымешиваем до однородности.
Совет: тесто должно получится таким, как для оладушек.
Размягченное сливочное масло смешиваем с сахаром и взбиваем миксером до состояния крема.
Добавляем яйца и взбиваем.
Вводим сметану и взбиваем.
Добавляем все сухие продукты вымешиваем тесто миксером.
В форму для выпечки выкладываем оба теста, чередуя их, чтобы получилось полосатое чудо.
Выпекаем около 1 часа при 170 градусах.
Остужаем и посыпаем сахарной пудрой, подаем к столу.
То, что форму я не застилала и не смазывала, это не ошибка — в тесте достаточно и сливочного, и растительного масла и кекс не пригорит. Это касается и печенья, бисквитов с разными маслами.
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