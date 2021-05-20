Кабачки с фаршем в духовке. Потрясающий обед для большой семьи

Кабачки с фаршем в духовке не оставят равнодушными никого. Ваши гости, попробовав это блюдо лишь один раз, обязательно потребуют добавки.

Кабачки с фаршем в духовке: ингредиенты

Куриный фарш – 300 г. (триста грамм) Кабачки – 1 кг. (один килограмм) Яйцо – 1 шт. (одна штука) Белый хлеб – 1 л. (один ломтик) Сметана – 50 г. (пятьдесят грамм) Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Сыр – 100 г. (сто грамм) Луковица – 1 шт. (одна штука) Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Пошаговое приготовление:

Поломайте хлеб на маленькие кусочки, положите в миску и залейте молоком. Оставьте на 5 минут.

Очистите лук и нарежьте на мелкие кусочки.

Нарежьте кабачки или цукини кольцами шириной 1,5-2 см. Чайной ложкой аккуратно удалите мякоть.

Приготовьте фарш. Лук и размягчённый хлеб добавьте к фаршу. Куриное яйцо вбейте, добавьте перец и соль по вкусу. Всё хорошо перемешайте.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите подготовленный кабачок или цукини. Фарш положите в серединку и смажьте сметаной.

Натрите сыр на тёрке и присыпьте цукини, поставьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Кабачки с фаршем в духовке наполнят дом невероятным ароматом.

Готовьте на здоровье!