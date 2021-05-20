Кабачки с фаршем в духовке. Потрясающий обед для большой семьи

Кабачки с фаршем в духовке не оставят равнодушными никого. Ваши гости, попробовав это блюдо лишь один раз, обязательно потребуют добавки.
Кабачки с фаршем в духовке: ингредиенты
- Куриный фарш – 300 г. (триста грамм)
- Кабачки – 1 кг. (один килограмм)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Белый хлеб – 1 л. (один ломтик)
- Сметана – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Молоко – 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
- Луковица – 1 шт. (одна штука)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Поломайте хлеб на маленькие кусочки, положите в миску и залейте молоком. Оставьте на 5 минут.
- Очистите лук и нарежьте на мелкие кусочки.
- Нарежьте кабачки или цукини кольцами шириной 1,5-2 см. Чайной ложкой аккуратно удалите мякоть.
- Приготовьте фарш. Лук и размягчённый хлеб добавьте к фаршу. Куриное яйцо вбейте, добавьте перец и соль по вкусу. Всё хорошо перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите подготовленный кабачок или цукини. Фарш положите в серединку и смажьте сметаной.
- Натрите сыр на тёрке и присыпьте цукини, поставьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Кабачки с фаршем в духовке наполнят дом невероятным ароматом.
Готовьте на здоровье!
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