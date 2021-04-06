Салат Мельница. В этом салате тек хорошо сочетаются куриное мясо и шампиньоны, что хочется его готовить хоть каждый день

Салат Мельница получается невероятно вкусным и может стать настоящим украшением Вашего стола. Готовьте это вкусное блюдо и удивляйте своих близких.
Салат Мельница: ингредиенты
- Картошка-1шт. (одна штука)
- Шампиньоны – 2 шт. (две штуки)
- Сыр тертый – 40 г. (сорок грамм)
- Огурец – 1 шт. (одна штука)
- Яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Морковь- 1 шт. (одна штука)
- Куриное филе — 250- 300 г. (двести пятьдесят- триста грамм)
- Лук – 0,5 шт. (половина луковицы)
- Майонез – 0,5 ст. (половина столовой ложки)
Способ приготовления:
- Шампиньоны и лук нарежьте и обжарьте 2-3 минуты.
- В формировочное кольцо выложите первым слоем лук и грибы.
- Вареные яйца, картошку, сыр и соленый огурец нарежьте кубиками.
- Сыр выложите на смазанные майонезом грибы.
- Предварительно нарезанное и обжаренное куриное филе выложите на сыр. Не забывайте солить и перчить по вкусу.
- Сверху мяса выложите слой соленого огурца.
- На огурцы выложите слой яиц. Не забывайте все слои смазывать соусом.
- Затем сверху яиц выложите вареный картофель.
- Сверху завершающим слоем выложите слой моркови.
Салат Мельница — готов! Снимите кольцо и украсьте салат зеленью.
Кушайте на здоровье!
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