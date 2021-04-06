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Салат Мельница. В этом салате тек хорошо сочетаются куриное мясо и шампиньоны, что хочется его готовить хоть каждый день

Салат Мельница получается невероятно вкусным и может стать настоящим украшением Вашего стола. Готовьте это вкусное блюдо и удивляйте своих близких.

Салат Мельница

Салат Мельница: ингредиенты

  1. Картошка-1шт. (одна штука)
  2. Шампиньоны – 2 шт. (две штуки)
  3. Сыр тертый – 40 г. (сорок грамм)
  4. Огурец – 1 шт. (одна штука)
  5. Яйцо – 2 шт. (две штуки)
  6. Морковь- 1 шт. (одна штука)
  7. Куриное филе — 250- 300 г. (двести пятьдесят- триста грамм)
  8. Лук – 0,5 шт. (половина луковицы)
  9. Майонез – 0,5 ст. (половина столовой ложки)

Способ приготовления:

  • Шампиньоны и лук нарежьте и обжарьте 2-3 минуты.
  • В формировочное кольцо выложите первым слоем лук и грибы.
  • Вареные яйца, картошку, сыр и соленый огурец нарежьте кубиками.
  • Сыр выложите на смазанные майонезом грибы.
  • Предварительно нарезанное и обжаренное куриное филе выложите на сыр. Не забывайте солить и перчить по вкусу.
  • Сверху мяса выложите слой соленого огурца.
  • На огурцы выложите слой яиц. Не забывайте все слои смазывать соусом.
  • Затем сверху яиц выложите вареный картофель.
  • Сверху завершающим слоем выложите слой моркови.

Салат Мельница — готов! Снимите кольцо и украсьте салат зеленью.

Кушайте на здоровье!

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