Мой любимый салат с баклажанами и кабачками в томате на зиму. Готовить просто — получается вкусно

Хочу поделиться рецептом очень вкусной заготовки из сезонных овощей, сейчас они по доступной цене и самое время готовить их на зиму.
Я каждый год делаю этот вкуснейший салат-закуску, очень напоминает Лечо, но мне кажется, получается вкуснее.
Количество продуктов рассчитала сама, именно такая консистенция меня устраивает, получается не густо и не жидко, а главное — очень вкусно.
Если любите, чтобы было много болгарского перца, то кладите баклажаны и перцы 1:1. К примеру 1 килограмм баклажанов и 1 килограмм перцев.
Потребуется кастрюля с толстым дном.
Итак, для начала промыла овощи под проточной водой.
Перцы очистила от семян.
Кабачок очистила и вырезала крупные семечки, их было не так много. Если у вас молодые кабачки, оставьте семена и шкурку срезать не нужно.
Помидоры измельчила при помощи блендера(можно прокрутить через мясорубку).
1/2 кабачка измельчила.
Вторую часть кабачка нарезала на кусочки.
Баклажаны нарезала на куски (сильно не мельчите).
Нарезала лук и сладкий перец.
Добавила соль, сахар и растительное масло.
Перемешала, поставила на средний огонь.
Довела до кипения, прикрыла крышкой и варила на умеренном огне 15-20 минут.Чем дольше варите, тем мягче будут овощи.
СОВЕТ! Сначала покажется, что очень густо, но в дальнейшем выделится сок. ВОДУ ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!
Затем влила уксус и перемешала.
Сразу разложила овощной салат по стерильным банкам и закатала стерильными крышками.
Перевернула банки крышками вниз, накрыла полотенцем и оставила до полного остывания.
Затем убрала в холодильник.
СОСТАВ на 5 литров (+- 200 мл):
Помидоры — 2,5 кг
Баклажаны — 1,5 кг
Сладкий перец — 500 г
Кабачки — 1,5 кг
Лук — 700 г
Сахар — 1 стакан
Соль — 2 ст.л. с горкой
Растительное масло — 1 стакан
Уксус 9% — 6 ст.л.
Стерилизую банки в микроволновке.
Промываю с содой, наливаю буквально по 70-100 мл воды, помещаю в микроволновую печь, устанавливаю полную мощность(у меня 750 Вт) 7 минут.
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