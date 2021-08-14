Мой любимый салат с баклажанами и кабачками в томате на зиму. Готовить просто — получается вкусно

Хочу поделиться рецептом очень вкусной заготовки из сезонных овощей, сейчас они по доступной цене и самое время готовить их на зиму.

Я каждый год делаю этот вкуснейший салат-закуску, очень напоминает Лечо, но мне кажется, получается вкуснее.

Количество продуктов рассчитала сама, именно такая консистенция меня устраивает, получается не густо и не жидко, а главное — очень вкусно.

Если любите, чтобы было много болгарского перца, то кладите баклажаны и перцы 1:1. К примеру 1 килограмм баклажанов и 1 килограмм перцев.

Потребуется кастрюля с толстым дном.

Итак, для начала промыла овощи под проточной водой.

Перцы очистила от семян.

Кабачок очистила и вырезала крупные семечки, их было не так много. Если у вас молодые кабачки, оставьте семена и шкурку срезать не нужно.

Помидоры измельчила при помощи блендера(можно прокрутить через мясорубку).

1/2 кабачка измельчила.

Вторую часть кабачка нарезала на кусочки.

Баклажаны нарезала на куски (сильно не мельчите).

Нарезала лук и сладкий перец.

Добавила соль, сахар и растительное масло.

Перемешала, поставила на средний огонь.

Довела до кипения, прикрыла крышкой и варила на умеренном огне 15-20 минут.

СОВЕТ! Сначала покажется, что очень густо, но в дальнейшем выделится сок. ВОДУ ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО!

Затем влила уксус и перемешала.

Сразу разложила овощной салат по стерильным банкам и закатала стерильными крышками.

Перевернула банки крышками вниз, накрыла полотенцем и оставила до полного остывания.

Затем убрала в холодильник.

СОСТАВ на 5 литров (+- 200 мл):

Помидоры — 2,5 кг

Баклажаны — 1,5 кг

Сладкий перец — 500 г

Кабачки — 1,5 кг

Лук — 700 г

Сахар — 1 стакан

Соль — 2 ст.л. с горкой

Растительное масло — 1 стакан

Уксус 9% — 6 ст.л.

Стерилизую банки в микроволновке.

Промываю с содой, наливаю буквально по 70-100 мл воды, помещаю в микроволновую печь, устанавливаю полную мощность(у меня 750 Вт) 7 минут.