Новый салат Коррида. Можно сказать подсмотрела рецепт на корпоративе

Новый салат Коррида сочетает в себе такие вкусные ингредиенты! Приготовить его не сложно, времени займет не много! Этот салатик станет настоящим украшением вашего стола!
Новый салат Коррида: ингредиенты
- баночка консервированной кукурузы
- 100 (сто) гр — плавленого сырка
- 300 (триста) гр — помидоров
- сухарики — возьмите батон , четыре ломтика, чеснок и растительное масло
Приготовим домашний майонез:
- 1 (одна) шт — яйца
- 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла
- соль по вкусу
- сахар по вкусу
- 2 (два) зубчика — чеснока
- 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Батон нарежьте мелкими кусочками и обжаривайте в духовке или на сковороде
- Высыпьте в пакет, добавьте измельченный чеснок и растительное масло, перемешайте
- Томаты нарежьте на две части, нам нужна мякоть, нарежьте ее мелким кубиком
- Крабовые палочки нарежьте кусочками
- Для майонеза смешайте все продукты и взбейте до густого соуса при помощи блендера ( у меня погружной блендер)
- Формируйте салат в кольце на блюде и над каждым слоем, делайте майонезную сетку
- Первый слой – помидоры
- Второй слой – крабовые палочки
- Третий слой – кукуруза
- Четвертый слой – тертый на крупной терке сырок
- Сверху высыпьте сухарики, посыпаем укропом
- Новый салат Коррида сразу подавайте к столу, чтобы сухарики не размягчились и хрустели! На здоровье!
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