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Новый салат Коррида. Можно сказать подсмотрела рецепт на корпоративе

Новый салат Коррида сочетает в себе такие вкусные ингредиенты! Приготовить его не сложно, времени займет не много! Этот салатик станет настоящим украшением вашего стола!

Новый салат Коррида

Новый салат Коррида: ингредиенты

  1. баночка консервированной кукурузы
  2. 100 (сто) гр — плавленого сырка
  3. 300 (триста) гр — помидоров
  4. сухарики — возьмите батон , четыре ломтика, чеснок и растительное масло

Приготовим домашний майонез:

  1. 1 (одна) шт — яйца
  2. 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла
  3. соль по вкусу
  4. сахар по вкусу
  5. 2 (два) зубчика — чеснока
  6. 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока

Рецепт приготовления:

  • Батон нарежьте мелкими кусочками и обжаривайте в духовке или на сковороде
  • Высыпьте в пакет, добавьте измельченный чеснок и растительное масло, перемешайте
  • Томаты нарежьте на две части, нам нужна мякоть, нарежьте ее мелким кубиком
  • Крабовые палочки нарежьте кусочками
  • Для майонеза смешайте все продукты и взбейте до густого соуса при помощи  блендера ( у меня погружной блендер)
  • Формируйте салат в кольце на блюде и над каждым слоем, делайте майонезную сетку
  • Первый слой – помидоры
  • Второй слой – крабовые палочки
  • Третий слой – кукуруза
  • Четвертый слой – тертый на крупной терке сырок
  • Сверху высыпьте сухарики, посыпаем укропом
  • Новый салат Коррида сразу подавайте к столу, чтобы сухарики не размягчились и хрустели!
    На здоровье!

 

 

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