Самый быстрый рецепт пирожков. Получаются мягкие, пышные и очень вкусные: рекомендую

Тесто готовится без дрожжей на основе кефира и сметаны и поэтому кисломолочные продукты дают особую пышность и мягкость. Для начинки я брала яйца с зеленым луком, а вы можете использовать другой вариант.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- соль, 1 ч.л;
- сахар, 1.5 ч.л;
- кефир, 350 мл;
- сметана, 100 г;
- сода, 1 ч.л;
- мука, 350 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- яйца, 4 шт;
- зеленый лук и укроп, пучки;
- масло сливочное, 20 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Для начинки отвариваем яйца, остужаем и режем мелким кубиком.
Зеленый лук и укроп мелко режем и смешиваем с яйцами, растопленным сливочным маслом. Солим и перчим по вкусу.
Яйца солим и всыпаем сахар, вымешиваем венчиком.
Добавляем сметану любой жирности и кефир, вымешиваем до однородности.
Совет: чтобы тесто равномерно выпекалось, все продукты заранее готовим – они должны быть комнатной температуры.
В массу всыпаем просеянную муку и соду, вымешиваем тесто.
В тесто добавляем яйца с зеленью, вымешиваем.
Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем по столовой ложке теста.
Выпекаем с двух сторон до румяности.
Пирожки мягкие, пышные, очень вкусные и сытные, ароматные. Отлично сочетаются со сметаной, растопленным сливочным маслом, салатами из овощей.
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