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Самый быстрый рецепт пирожков. Получаются мягкие, пышные и очень вкусные: рекомендую

Тесто готовится без дрожжей на основе кефира и сметаны и поэтому кисломолочные продукты дают особую пышность и мягкость. Для начинки я брала яйца с зеленым луком, а вы можете использовать другой вариант.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 3 шт;
  • соль, 1 ч.л;
  • сахар, 1.5 ч.л;
  • кефир, 350 мл;
  • сметана, 100 г;
  • сода, 1 ч.л;
  • мука, 350 г.

Для приготовления начинки необходимо:

  • яйца, 4 шт;
  • зеленый лук и укроп, пучки;
  • масло сливочное, 20 г;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Для начинки отвариваем яйца, остужаем и режем мелким кубиком.

Зеленый лук и укроп мелко режем и смешиваем с яйцами, растопленным сливочным маслом. Солим и перчим по вкусу.

Яйца солим и всыпаем сахар, вымешиваем венчиком.

Добавляем сметану любой жирности и кефир, вымешиваем до однородности.

Совет: чтобы тесто равномерно выпекалось, все продукты заранее готовим – они должны быть комнатной температуры.

В массу всыпаем просеянную муку и соду, вымешиваем тесто.

В тесто добавляем яйца с зеленью, вымешиваем.

Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем по столовой ложке теста.

Выпекаем с двух сторон до румяности.

Самый быстрый рецепт пирожков. Получаются мягкие, пышные и очень вкусные: рекомендую

Пирожки мягкие, пышные, очень вкусные и сытные, ароматные. Отлично сочетаются со сметаной, растопленным сливочным маслом, салатами из овощей.

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